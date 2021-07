TCL wprowadza C72, C72+ i C82 z HDMI 2.1. Widzieliśmy telewizory w akcji

TCL jest marką, która przede wszystkim stara się sprzedawać przystępniejsze cenowo produkty od konkurencji. Ostatnimi czasy dało się zauważyć dążenie do tego, aby telewizory TCL były także coraz lepszej jakości. Poza modelami budżetowymi, zaczęły pojawiać się telewizory tworzone w oparciu o technologie QLED czy miniLED.

TCL C72, C72+ i C82 zaprezentowano 19 czerwca 2021 r. na pokazie w Poznaniu, gdzie zapowiedziano, że będą dostępne na polskim rynku w rozmiarach od 43 do 75 cali. W imprezie brał udział ambasador marki TCL, Krzysztof Piątek.

Telewizory te są przeznaczone na różne segmenty rynku. TCL C72 (C725) ma być przystępnym telewizorem 4K LCD z filtrem z kropek kwantowych (QLED) i panelem 60 Hz z częściowym wsparciem HDMI 2.1 (automatyczny tryb gry). Odbiornik ten zgodny jest także z Dolby Vision i HDR10+, zaawansowanymi standardami HDR. Cena C725 zaczyna się od 2199 złotych.

Z kolei TCL C72+ (C728) to model bardziej zaawansowany, także 4K QLED, ale już z odświeżaniem 120 Hz oraz pełnym wsparciem HDMI 2.1 (48 Gbps) w formie automatycznego trybu gry oraz technologii VRR, która eliminuje nierówności animacji i rozrywanie ramek obrazu.

To telewizor, który jest już przygotowany na konsole nowej generacji, PlayStation 5 i Xbox Series X i wykorzysta ich dobrodziejstwa, w tym rozgrywkę 4K przy 120 FPS. Przy okazji TCL dokłada tutaj technologię Dolby Vision IQ, która przy oglądaniu obrazu z Dolby Vision inteligentnie dopasowuje jasność obrazu, oferując bardziej rozjaśnione sceny aniżeli było to standardowo możliwe. Ceny TCL C728 zaczynają się od 3899 zł (model 55 calowy).

TCL C82 (C825) z kolei to również 4K QLED, który posiada wszystko to, co C728, ale zamiast podświetlenia LED-owego oferuje rozwiązanie miniLED. Pozwala ono uzyskać znacznie głębszą czerń i kontrast, która mocno przewyższa możliwości paneli LCD/QLED z modułem LED. Dodatkowo wyróżnia się lepszym kątem widzenia, co właśnie przydaje się w oglądaniu sportu.

C825 dokłada także zestaw audio Onkyo 2.1 w postaci dwóch przednich głośników oraz subwoofera umieszczonego z tyłu telewizora. Co ciekawe, C825 posiada także kamerę szerokokątną o rozdzielczości 1080p do wideorozmów, z obsługą Google Duo. Koszt takiego modelu to 5999 zł za wersję 55-calową.

Wszystkie z telewizorów zasila Android 11, który ma otrzymać aktualizację do Google TV.

Patrząc na nowe telewizory TCL w akcji, śmiało można powiedzieć, że TCL C728 będzie solidnym i przystępnym przedstawicielem klasy średniej, a C825 będzie mógł powalczyć w segmencie premium.

Źródło: Gadżetomania