Tunel z autonomicznymi pojazdami na Florydzie. Elon Musk zakasa rękawy

Fort Lauderdale na Florydzie przymierza się do dużej inwestycji. Lokalne władze chcą wybudować tunel, który połącz centrum miasta z lokalną plażą. Ma to pozwolić na znaczne rozładowanie korków w mieście. Budową tunelu ma zająć się należąca do Elona Muska firma Boring Company, ale miasto czeka także na oferty innych potencjalnych wykonawców.

Co ważne, rozwiązanie, które proponuje Boring Company, całkowicie eliminuje czynnik ludzki w trakcie podróży tunelem. Chętni do skorzystania z niego, wsiadaliby do autonomicznych samochodów marki Tesla. Przejazd takim tunelem miałby kosztować około 5–8 dolarów, co nie jest wygórowaną ceną.

Biorąc pod uwagę fakt, że charakter tego typu rozwiązania z założenia eliminuje korki drogowe, a do tego sprawia, że ze względu na kontrolowane warunki trudno o kolizje drogowe, inwestycja w tę technologię wydaje się być strzałem w dziesiątkę. Skorzystają na tym zarówno mieszkańcy Fort Lauderdale, jak i odwiedzający miasto turyści.

Podobny projekt do tego, który miałby powstać na Florydzie, został zrealizowany w Las Vegas. Tam jednak pasażerowie nie korzystają z autonomicznych pojazdów jak to było zapowiadane.



Inwestycja jest jednak nieco kontrowersyjna. Samantha Montano z Massachusetts Maritime Academy zwraca uwagę, że drążenie tunelu w miejscu takim jak Fort Lauderdale niesie za sobą spore ryzyko. Chodzi tu przede wszystkim o istotne ryzyko wystąpienia podtopień, jako że zabudowania miejskie znajdują się niewiele nad poziomem morza.

Źródło: Gadżetomania