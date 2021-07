PKP Intercity z nowymi wagonami? Podróż koleją ma być szybsza i wygodniejsza

Jak donosi nakolei.pl, PKP Intercity już wkrótce rozpocznie realizację jednego z największych projektów taborowych, którego celem jest nabycie piętrowych składów wagonowych typu push-pull oraz lokomotyw wielosystemowych. Serwis zaznacza, że przedmiotem zamówienia w ramach postępowania w trybie dialogu konkurencyjnego "jest dostawa 38 siedmiowagonowych składów piętrowych typu push-pull wraz z 45 lokomotywami wielosystemowymi oraz świadczenie usług utrzymania technicznego lokomotyw".

— Wagonowe składy typu push-pull przyczynią się do dalszego rozwoju oferty między aglomeracjami i podróży w krótszym czasie. Ta inwestycja jest także kolejnym krokiem w zwiększaniu dostępności do kolei. Dążymy do tego, by kolej odpowiadała na potrzeby wszystkich grup pasażerów, w tym również osób z niepełnosprawnościami. Wszystkie nowe składy będą dostosowane do potrzeb tej grupy podróżnych – informuje Adam Laskowski, Członek Zarządu PKP Intercity.

PKP Intercity zakłada, że dzięki nowej inwestycji dojdzie do zwiększenia komfortu podróży międzyaglomeracyjnych (np. dojazdów do pracy czy szkoły) oraz skrócenia ich czasu. Przejazdy będą realizowane z prędkością nawet 200 km/h. W celu poznania oczekiwań pasażerów względem kolei przewoźnik planuje realizację badania dotyczącego rozwiązania typu push-pull.

Serwis nakolei.pl podkreśla, że zakup piętrowych składów wagonowych typu push-pull oraz lokomotyw wielosystemowych jest jednym z działań podjętych w ramach realizacji strategii taborowej "PKP Intercity – Kolej Dużych Inwestycji". Program zakłada inwestycję 19 mld złotych w rozwój nowoczesnej kolei, która do 2030 roku będzie neutralna do klimatu.

"Poza zakupem piętrowych składów wagonowych typu push-pull, plany obejmują inwestycje w wagony, nowoczesne lokomotywy, a także elektryczne zespoły trakcyjne. Potężne inwestycje w nowoczesne pojazdy będą napędzać dalszy rozwój kolei jako najbardziej ekologicznego środka transportu zbiorowego, wpisującego się w założenia Europejskiego Zielonego Ładu" – wyjaśnia nakolei.pl.