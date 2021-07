Hulajnogi w Kołobrzegu: regulamin może zaskoczyć - czytaj dokładnie

Serwis okkolobrzeg.pl przestrzega przed pochopnym wypożyczaniem elektrycznych hulajnóg firmy Logo Sharing w Kołobrzegu. Okazuje się, że w regulaminie (który z pewnością nie przez każdego czytany jest "od deski do deski") można znaleźć niepokojące zapisy, które martwią część klientów. Chodzi o automatyczne subskrybowanie abonamentu, co przekłada się na pobieranie opłat z konta w banku.

Problemem jest choćby wykupienie możliwości przejazdu DayPass, co pozwala na 40 minut jazdy w ciągu dnia. O ile jednak klient może być przekonany, że to jednorazowa opłata w wysokości 20 złotych, w praktyce to aktywacja abonamentu, w ramach którego taka opłata będzie pobierana z konta codziennie, do odwołania.

Ponadto, jeśli klient tego nie zauważy i zostanie uznany przez firmę za "nieaktywnego użytkownika", do rachunku zostanie doliczona "opłata za prowadzenie portfela" w wysokości 240 złotych. Wszystkie te kwoty rzecz jasna na bieżąco znikają z konta w banku, bo wypożyczenie hulajnogi wiąże się z koniecznością podania danych karty płatniczej, by rozliczać wypożyczony pojazd — co akurat zaskoczeniem nie jest.

Co ciekawe, kiedy klienci zauważą, że z ich konta znikają pieniądze, pojawiają się kłopoty z anulowaniem subskrypcji Logo Sharing. W praktyce klienci decydują się więc na blokadę konta w banku, by nie można było pobrać z niego kolejnych środków. Praktyki Logo Sharing budzą w efekcie uzasadnione wątpliwości, ale jak podaje okkolobrzeg.pl, zajmuje się już nimi UOKiK.

Do czasu wyjaśnienia sprawy, klienci chcący wypożyczyć elektryczną hulajnogę w Kołobrzegu (czy Trójmieście, gdzie również funkcjonuje Logo Sharing) powinni zachować ostrożność i świadomie godzić się na warunki najmu opisane w regulaminie, by nie zaskoczyły ich późniejsze opłaty. Czytanie zasad wypożyczenia jest zresztą zalecane w każdym przypadku, niezależnie od firmy oferującej taką możliwość.