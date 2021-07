Fotowoltaika. To jedna z największych pływających farm słonecznych

Elektrownia została oficjalnie uruchomiona w środę 14 lipca. Jej maksymalna moc to 60 MW. Sembcorp Tengeh Floating Farm będzie zasilać pięć lokalnych stacji uzdatniania wody w Singapurze, dostarczając około 7 proc. energii używanej przez państwową National Water Agency PUB. Firma SembCorp zwraca uwagę, że wystarczyłoby to na pokrycie zapotrzebowania na energię około 16 tys. mieszkań.

Korzyści z pływającej elektrowni

Władze Singapuru zamierzają do 2025 roku czterokrotnie zwiększyć produkcję zielonej energii. Pływająca elektrownia słoneczna, której budowę rozpoczęto w sierpniu 2020 roku, jest częścią tego planu. Farma pozwoli zredukować emisję dwutlenku węgla do atmosfery o ok. 32 kilotony rocznie. To tak, jakby z ulic zniknęło 7 tys. samochodów spalinowych – podkreśla na swojej stronie internetowej firma SembCorp.

Konstrukcja została zbudowana w taki sposób, by nie wywierała negatywnego wpływu na zbiornik Tengeh. Pomiędzy panelami pozostawiono na tyle dużo przestrzeni, że woda może się napowietrzać, a do zbiornika wpada wystarczająco światła słonecznego potrzebnego faunie i florze. Aby utrzymać odpowiedni poziom tlenu w wodzie, dodano też urządzenia napowietrzające. Według zapowiedzi zbiornik i panele mają być regularnie monitorowane.

Azja stawia na pływające farmy

Pływające instalacje fotowoltaiczne cieszą się w ostatnich latach sporą popularnością zwłaszcza w krajach azjatyckich. Przez długi czas projekty tego typu najprężniej rozwijały się w Japonii. W 2019 roku chińska firma CECEP we współpracy z francuskim Ciel et Terre oddała do użytku największą pływającą elektrownię słoneczną na świecie.

Projekt zrealizowany w chińskiej prowincji Anhui składa się z 13 oddzielnych wysepek fotowoltaicznych i zajmuje powierzchnię 140 hektarów. Wydajność farmy wynosi ponad 70 MW.

