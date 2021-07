100 tys. ton paneli fotowoltaicznych z Polski trafi do recyklingu

Fotowoltaika rozwija się nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie. Według SolarPower Europe, do 2024 roku moc zainstalowana w fotowoltaice wzrośnie niemal dwukrotnie — z obecnych 137,2 GW do około 252 GW.

— Według szacunku Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej (IRENA) wartość rynku recyklingu paneli fotowoltaicznych będzie w najbliższych latach rosnąć bardzo szybko, głównie w Europie. Mówimy tu o około 60–80 mln ton paneli do przetworzenia do 2050 roku. Rynek polski jest znacznie mniejszy, ale jeśli weźmiemy pod uwagę panele zainstalowane tylko do 2010 roku, to już mówimy o 1,5 mln ton odpadów, które niebawem będą trafiały do recyklingu - mówi w rozmowie z agencją Newseria Biznes Marcin Karbowniczek, prezes 2loop Tech.

Polska jest obecnie czwartym najszybciej rozwijającym się rynkiem fotowoltaiki w Europie. Wyprzedzają nas tylko Hiszpanie, Holendrzy i Niemcy. W zeszłym roku moc zainstalowanej w Polsce fotowoltaiki wzrosła o 200 proc. względem roku ubiegłego.

Tak szybki rozwój powinien doprowadzić nas do przemyśleń na temat recyklingu paneli fotowoltaicznych. W ciągu najbliższych lat w Polsce i Europie problem ten stanie się dużo bardziej namacalny niż obecnie. U nas, gdzie fotowoltaika dopiero od niedawna zyskała popularność, trudno oszacować jakie zapotrzebowanie na recykling paneli fotowoltaicznych pojawi się w Polsce w najbliższych latach. Wiadomo natomiast, że za jakiś czas liczba zużytych paneli zacznie rosnąć lawinowo.

Według Karbowniczka obecnie najczęstszą potrzebą recyklingu lub utylizacji paneli jest pozbycie się tych, które uległy uszkodzeniu podczas transportu lub montażu. Niebawem zacznie się to zmieniać.

— Żywotność paneli PV sięga 20–25 lat, przy czym są to dane producentów i dystrybutorów. W rzeczywistości ten czas może być krótszy lub dłuższy. Wpływają na to warunki, w jakich panel działa: czy ulega naprężeniom, czy leżał na nim śnieg, czy był przykryty liśćmi, co też skraca jego żywotność. Po zużyciu w klasycznym rozumieniu taki panel jeszcze produkuje prąd, ale już mniej wydajnie i sprawnie niż nowy - wyjaśnia prezes 2loop Tech.

Z recyklingu paneli fotowoltaicznych można odzyskać nie tylko krzem, aluminium czy szkło, ale także metale szlachetne, które często wykorzystuje się w elektronice.

Szacuje się, że w najbliższych latach odpady pochodzące ze zużytych instalacji fotowoltaicznych w Polsce będą liczone w ogromnych ilościach. Mowa o nawet 100 tysiącach ton paneli fotowoltaicznych, które będą musiały zostać poddane recyklingowi.



To najlepszy czas, by zacząć planować strategię dotyczącą recyklingu zużytych modułów. Jeśli Polska przegapi moment, w którym należy zacząć inwestować w technologię pozwalającą na gospodarkę odpadami pochodzącymi z instalacji PV, istnieje duże ryzyko, że za kilka lat kwestia ta będzie stanowić palący problem.

Źródło: Newseria