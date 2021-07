Samsung The Wall 2021, czyli telewizor o przekątnej 1000 cali

Nowy telewizor Samsunga wykonano w technologii microLED i w praktyce stanowi alternatywę dla billboardów czy telebimów. Raczej nie trafi więc do salonu "typowego Kowalskiego" - bez względu na liczbę zer na koncie w banku — a prędzej do centrów handlowych czy na lotniska.

Szczytowa jasność urządzenia to 1600 nitów. Domyślnie działa w rozdzielczości 8K i z częstotliwością odświeżania 120 Hz, ale możliwa jest również konfiguracja 16K (wówczas w układzie 15360×2160 pikseli) i to wtedy obraz ma ponad 1000 cali (przeszło 25 metrów) licząc po przekątnej.

Nowy telewizor The Wall może być ponadto montowany w różnych pozycjach, w tym na powierzchniach wklęsłych, wypukłych, "typu L" czy na suficie. W praktyce to od klienta będzie więc zależeć, jak dokładnie będzie wyglądała instalacja.

Samsung The Wall 2021 może imponować nie tylko swoimi cechami fizycznymi, ale także oprogramowaniem. Urządzenie jest w stanie wyświetlać jednocześnie cztery różne źródła obok siebie (na kształt standardowej funkcji PIP), z których każde może być w rozdzielczości 4K. Oprogramowanie pozwala również skalować mniej szczegółowe obrazy do 8K, wykorzystując do tego modele sieci neuronowych.