Samochód na każde warunki. Pojedzie również pod wodą

Według zapowiedzi, Stellantis zamierza zainwestować do 2025 roku około 35,5 miliarda dolarów w pojazdy elektryczne. Firma prognozuje, że do tego czasu ok. 70 proc. sprzedawanych Jeepów będą stanowiły wersje zelektryzowane, włączając w to samochody hybrydowe.

W nowym materiale wideo przedstawiono rtechnologie, jakie chce rozwijać w najbliższych latach amerykańska marka. Dyrektor generalny Jeepa Christian Meunier wymienia wśród nich m.in. biometryczną identyfikację twarzy w celu odblokowania pojazdu.

Podwodne Jeepy

Zapowiedział również, że do 2030 roku pojazdy terenowe zyskają "autonomiczne możliwości". Meunier wyjaśnił, że będzie można na przykład położyć się na plecach i obserwować gwiazdy przez panoramiczny szyberdach w czasie, gdy pojazd będzie sam się poruszał. Jedną z ciekawszych funkcji zaprezentowanych w materiale filmowym wydaje się być możliwość prowadzenia Jeepa pod wodą.

Amerykańskie media zwracają uwagę, że wprowadzenie takiej innowacji jest teoretycznie możliwe, ponieważ pojazdy elektryczne nie mają wlotów powietrza oraz rur wydechowych. Jeżeli będą więc odpowiednio szczelne, będą mogły bez problemu poruszać się pod wodą.

Źródło: The Detroit News