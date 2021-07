Najszybszy pociąg na świecie. Rozpędza się do 600 km/h

Chiński pociąg magnetyczny jest najszybszym pojazdem naziemnym na świecie. Obecnie, w fazie testów, rozpędza się on do 600 km/h. Docelowo ma być jeszcze szybszy i poruszać się z prędkością 700 km/h.

Osiągnięcie takiej prędkości jest możliwe dzięki zastosowaniu technologii Maglev. Sprawia ona, że pociąg unosi się nad szynami, dzięki polu elektromagnetycznemu, co kompletnie eliminuje tarcie między pojazdem a szyną. Dzięki temu pociągi firmy China Railway Rolling Stock Corporation są w stanie bić rekordy prędkości.

Testy technologii Maglev trwają już od około 20 lat. Do tej pory nie wykonano jednak długodystansowej trasy, na której można by testować pociąg. W końcu ma się to zmienić. Już za dwa lata pociąg miałby kursować między dwoma najważniejszymi miastami w Chinach, czyli na trasie Pekin — Szanghaj. Odcinek około 1000 kilometrów nowoczesny pociąg miałby pokonywać w około 2,5 godziny. Lot samolotem na tej trasie zajmuje obecnie trzy godziny. Samo to świadczy o tym jak doskonałym środkiem transportu może być kolej magnetyczna.



Technologią zainteresowane są inne kraje, takie jak Japonia czy Niemcy. Jednak ze względu na wysokie koszty wdrażania i konieczność wykonywania całkowicie nowych torów kolejowych, póki co do inwestycji nie doszło.

Źródło: Gadżetomania