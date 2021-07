Do Biedronki powraca wielki hit. Dawno nie było takiej oferty

To kolejna generacja tego ciepło przyjętego przez klientów urządzenia. Samojezdny odkurzacz pomaga utrzymać powierzchnie domu w czystości, dokładnie sprzątając podłogi z kurzu i drobinek nieczystości, tak na sucho, jak i na mokro bez większej ingerencji użytkownika. Robot dostępny jest w przystępnej cenie – 549 zł.

Nowoczesny robot sprzątający marki Hykker pozwala utrzymać w czystości podłogę i dywany, odciążając użytkownika z nadmiernych domowych obowiązków. Dzięki 4 różnym trybom pracy oraz specjalnemu systemowi 3 niezależnych szczotek, dokładnie sprząta podłogi w domu czy mieszkaniu. Urządzenie jest gotowe do działania i można je uruchomić po włączeniu z poziomu robota, lub zdalnie – sterując nim łatwo i intuicyjnie za pomocą pilota czy dedykowanej aplikacji, z dowolnego miejsca poza domem.

Najnowszy sprzęt marki Hykker utrzymuje w czystości podłogi wykonane z twardych, jednolitych materiałów, takie jak kafelki, panele, parkiet czy linoleum. Poradzi sobie również z podłożem pokrytym cienkimi wykładzinami i dywanami, których włókna są krótkie (poniżej 1 cm długości) i zwarte, a ich krawędzie są na tyle niskie, aby urządzenie mogło na nie wjechać bez blokowania się szczotek.

Zobacz też: Hykker Navi Space — test robota sprzątającego z Biedronki

Szczotki są kluczowym elementem robota Hykker, ponieważ umożliwiają oczyszczanie większej powierzchni przez zgarnianie kurzu i drobnych śmieci do otworu zasysającego (wbudowany w odkurzacz). Co więcej, szczotki doczyszczają podłogę w rogach pomieszczeń oraz przestrzenie wokół nóg mebli i innych przedmiotów. Posiada łącznie 3 szczotki: 2 boczne oraz główną. Ważnym atutem tej wersji robota Navi Space jest zbiornik na wodę oraz nakładka mopującą, które pozwalają na ścieranie podłogi na mokro.

Robot Navi Space posiada filtr EPA11 oraz specjalny zderzak wraz z sensorami schodów i przeszkód, dzięki którym jest w stanie je ominąć. Urządzenie wyposażone jest także w akumulator 2500 mAh pozwalający na pracę do 80–100 minut i stację dokującą. Co ważne, pracujący robot zanim się rozładuje automatycznie wraca do bazy.

Produkt wyposażony jest w: 1 parę wymiennych szczotek, zbiornik na kurz, zbiornik na wodę, 2 sztuki nakładek do mopowania,, pilot zdalnego sterowania, 2 baterie AAA 1,5V?, stację dokującą, narzędzie do czyszczenia, zasilacz oraz instrukcję obsługi. Więcej o urządzeniu, jego działaniu i przeznaczeniu znajduje się w instrukcji obsługi.

Robot sprzątający Navi Space dostępny jest w ofercie wszystkich sklepów sieci Biedronka w Polsce w bardzo rozsądnej cenie. Produkt od firmy mPTech Sp. z o.o. oferowany jest od czwartku 22 lipca br. do wyczerpania zapasów.