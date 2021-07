Tania elektronika w Lidlu. Co warto kupić?

Zapewne wszyscy znają popularny wśród młodzieży żart, że tanie wina są dobre, bo są dobre i tanie. Jeśli chodzi o elektronikę użytkową, podobną renomę wyrobił sobie Lidl, gdzie co jakiś czas można kupić różnego rodzaju urządzenia w rodzaju elektronarzędzi, małego AGD czy akcesoriów komputerowych i do urządzeń mobilnych. Wszyscy wiedzą, że nie są to nigdy sprzęty najwyższej jakości, ale są… dobre i tanie.

Dobra wiadomość jest taka, że Lidl ma nową ofertę urządzeń elektronicznych. Jeszcze lepsza, że przejrzeliśmy ją dla was i wybraliśmy kilka najciekawszych sprzętów dostępnych w Lidlu, które zdecydowanie są warte uwagi.

Co warto kupić w Lidlu?

Pompka elektryczna Silvercrest

Masz dość pompowania materacy dmuchanych, basenów, zabawek dla dzieci i pontonów? Nie dziękuj, po prostu korzystaj!

Dostępna wersja zasilana z sieci 230V lub z samochodowego gniazdka 12V. Obie mogą zapewnić ciśnienie do maks. 0,05 bar, przy czym sieciowa jest o ok. 200 g cięższa.

Cena: 29,99 zł

Odstraszacz zwierząt z czujnikiem ruchu Parkside

Twoje osobiste, ogrodowe działko strażnicze z "Obcy — decydujące starcie"! Wykorzystując czujnik ruchu może ostrzelać strumieniem wody z podłączonego węża każdego obcego (a także koty, psy, zające czy ptaki), który przyjdzie rozrabiać na twoich grządkach.

Zasięg do 11 m. Zasilanie z czterech baterii AA, kąt wykrywania ruchu ok. 150 stopni. Standardowe złącze do podłączenia węża.

Cena: 69,90 zł

Hulajnoga elektryczna

Dla ludzi mieszkających na post-peerelowskich osiedlach, gdzie budynki są rozdzielone dużymi przestrzeniami, a do sklepu, kawiarni czy paczkomatu jest zawsze daleko, elektryczna hulajnoga to prawdziwy skarb. Ta z Lidla jest tania, spróbuj!

Zasięg ok. 22 km, prędkość maksymalna 23 km/h. Maksymalny udźwig 100 kg. Dwa hamulce — ręczny i nożny.

Cena: 999 zł

Dostępna tylko w sklepach stacjonarnych

Laser krzyżowy Parkside

Samopoziomujący się laserowy wskaźnik, dzięki któremu zawsze wiesz gdzie jest pion i poziom, oraz możesz wyznaczyć kąt prosty. Drobny dodatek do twojego zestawu narzędzi, dzięki któremu kolejne półki, które zawiesisz będą w cudowny sposób wisiały prosto.

Zakres roboczy 7 m, możliwość używania w trybie samopoziomującym, albo ustawienia dowolnego kąta. Dokładność niwelacji to +/- 0,8 mm.

Cena: 119 zł

Trzyportowa ładowarka samochodowa USB Silvercrest

W wakacje może się okazać, że samochód jest jedynym w okolicy źródłem prądu, a twój telefon chce jeść. Podobnie jak telefon twojej żony, syna, córki, oraz tablet i nawigacja. Dlatego dobrym pomysłem może być ładowarka 12V z więcej, niż jednym wyjściem, w dodatku pozwalająca podłączyć… kolejną ładowarkę.

Trzy gniazda USB A oraz gniazdo zapalniczki 12V (lub, w drugim wariancie, dwa gniazda 12V). Inteligentne ładowanie Smart-Fast-Charge (niestety, nie wiadomo, o jakich parametrach)

Cena: 32,99

Stacja pogodowa AURIOL, sterowana radiowo z czujnikiem zewnętrznym

Jak jest na dworze? To, że za gorąco, za zimno, albo pada, to pewne — pytanie jednak, jak bardzo. Stacja pogodowa z zewnętrznym czujnikiem odpowie na to pytanie precyzyjnie i bez wahania, pokazując też trendy pogodowe i — bonusowo — pogodę do grillowania.

Wskazuje temperaturę i wilgotność powietrza dla obszaru wewnątrz i na zewnątrz wraz z ostrzeżeniem przed mrozem, budzik, czas wschodu i zachodu słońca, wskaźnik ciśnienia.

Cena: 89,90

