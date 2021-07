Fotowoltaika dla rolników. Łuki fotowoltaiczne zwiększą plony

Niemieckie przedsiębiorstwo Goldbeck Solar zaprezentowało nową koncepcję, która ma sprawić, że fotowoltaika dla rolników stanie się bardziej interesującą propozycją. Chodzi o łuki fotowoltaiczne. Mają one pozwolić na znaczne zwiększenie plonów.

Agrofotowoltaika, czyli fotowoltaika dla rolników

Gospodarstwa rolne potrzebują dużo energii, a przy tym zajmują duże powierzchnie. Dachy budynków gospodarczych są dobrym miejscem na montaż paneli fotowoltaicznych. Duże powierzchnie, zazwyczaj bez przeszkód w postaci kominów czy okien, nadają się idealnie do zabudowy modułów fotowoltaicznych. A gdyby znaleźć sposób na wykorzystanie również miejsc, w których uprawia się ziemię?

Jednym z interesujących rozwiązań są szklarnie wykonane z przepuszczających sporo światła modułów fotowoltaicznych. Ograniczają one temperaturę wewnątrz szklarni, pozwalając stworzyć odpowiedni mikroklimat dla roślin. Na nieco innej zasadzie mają działać łuki fotowoltaiczne.

Modular Arc System (MarcS), bo tak nazywa się wspomniany produkt, ma pozwolić nie tylko na duże uzyski energii elektrycznej, ale także na zwiększenie plonów. Panele tworząc zacienienie, chronią rośliny przed nadmierną ekspozycją na słońce, a co za tym idzie, na wysokie temperatury. Ponadto mogą chronić przed gradem, który dla wielu roślin jest destrukcyjny. Łuki można stosować także na pastwiskach, gdzie stanowiłyby zadaszenie dla zwierząt.

Fotowoltaika mobilna

Jedną z głównych zalet Modular Arc System jest jego mobilność. Łuki mogą być przesuwane, co pozwala na dostosowanie nasłonecznienia danych fragmentów upraw. Mobilność konstrukcji ma wpływać także na wyższe uzyski. Zdaniem producenta, system łuków fotowoltaicznych ma pozwolić na 30 proc. wyższe uzyski niż w przypadku tradycyjnych farm oraz 60 proc. więcej niż w przypadku innych konstrukcji stosowanych w fotowoltaice dla rolnictwa.

Konstrukcja MarcS może osiągać wysokość od 2,5 do 3 metrów, a maksymalna rozpiętość łuku może sięgać nawet 9 metrów.



System łuków fotowoltaicznych ma być początkowo dostępny na terenie Niderlandów. Trafi tam w 2022 roku. To na terenie Holandii powstanie także pierwszy komercyjny projekt oparty na systemie MarcS. Będzie to instalacja o mocy 45 MW.

Źródło: goldbecksolar.com