Wybór słuchawek bezprzewodowych – co kryje się za poszczególnymi parametrami?

Wyjaśnienie parametrów

Każdy chciałby mieć słuchawki, które zapewniają piękne i głośne brzmienie, długo działają, a ich obsługa jest intuicyjna. Kluczem wyboru idealnego sprzętu jest zrozumienie, co oznaczają poszczególne parametry wymieniane w specyfikacji.

Pasmo przenoszenia – to parametr określający zakres dźwięków, które dane słuchawki są stanie wygenerować — od najniższych, basowych po wysokie tony. Im szerszy zakres pasma, tym bogatsze brzmienie jesteśmy w stanie w słuchawkach uzyskać. Przeciętny człowiek jest w stanie usłyszeć dźwięki w częstotliwościach od ok. 16 Hz do 20 000 Hz – pozostałe są zbyt niskie lub wysokie, by nasze ucho je zarejestrowało. Słuchawki o paśmie przenoszenia 20 Hz – 20 000 Hz, jak LG TONE Free FN7 prezentują zatem niemal pełne pokrycie zakresu możliwych do usłyszenia przez człowieka dźwięków

Dynamika – ten parametr znają wszyscy – i bardzo często jest on głównym wyznacznikiem decyzji zakupowej. Dynamika to nic innego jak ciśnienie akustyczne wytwarzane przez słuchawki, wyrażone w decybelach (dB). Przełożenie na użytkowanie jest proste – im większe ciśnienie (więcej decybeli), tym dźwięk jest głośniejszy. W przypadku słuchawek LG TONE Free FN7 dynamika wynosi 106 dB, co stanowi bardzo dobry wynik. Należy jednak pamiętać, że słuchanie bardzo głośnej muzyki przez dłuższy czas może prowadzić do pogorszenia słuchu!

Impedancja – inaczej opór pozorny, to parametr określający zależność pomiędzy natężeniem prądu a napięciem w obwodach, wyrażony w omach (Ohm). Niski opór (niższa impedancja — mało omów) powoduje, że membrana w słuchawkach drga bardziej intensywnie, co przekłada się na możliwą do osiągnięcia głośność. Z kolei wyższy opór pozorny sprawia, że membrana drga delikatniej, czego efektem jest lepsza jakość i szczegółowość dźwięku – ale kosztem wspomnianej wcześniej głośności. Impedancja słuchawek LG wynosi 16 Ohm, co czyni ten sprzęt idealnym do codziennego użytkowania, uprawiania sportów, pracy czy nauki.

Pojemność baterii – tutaj sytuacja jest wyjątkowo prosta – pojemność baterii wyrażona w miliamperach (mAh) wprost przekłada się na czas pracy urządzenia. W przypadku słuchawek z etui, jak LG TONE Free FN7, warto jednak zwrócić uwagę, jak długo słuchawki będą działały same, a o ile zmieni się czas ich pracy, uwzględniający korzystanie z etui do ich naładowania. W przypadku sprzętu LG sama słuchawka posiada akumulator 55 mAh, co przekłada się na 7 godzin nieprzerwanego słuchania. Na czas pracy urządzenia wpływa również korzystanie z mikrofonu, np. podczas rozmowy telefonicznej – wówczas całkowity czas pracy bez doładowywania wyniesie około 5 godzin. Korzystanie z etui wydłuży całkowity czas pracy urządzenia nawet do 21 godzin.

Redukcja szumów – może być pasywna (i polega na zwykłej izolacji akustycznej – dźwięki otoczenia są tłumione przez, najczęściej silikonowe, wkładki douszne) lub aktywna. Aktywna redukcja szumów (ANC), rozwiązanie zastosowane w słuchawkach LG TONE Free FN7, jest bardziej zaawansowana – słuchawki korzystają z wbudowanych mikrofonów, by określić poziom hałasu z otoczenia — na podstawie tych danych generowana jest przeciwfala. Energia dwóch sygnałów dźwiękowych wzajemnie się niweluje, co w skuteczny sposób eliminuje dźwięki otoczenia dochodzące do uszu użytkownika.

Zobacz również: Studio PlayStation 5 highlight: Adam Zdrójkowski – Fenomen kontrolera DualSense

Standard Bluetooth – kolejne generacje tego standardu bezprzewodowego przesyłu danych są konsekwentnie udoskonalane. Łączność Bluetooth oparta jest o fale radiowe i w przeciwieństwie do Wi-Fi nie wymaga tworzenia sieci (np. za pomocą routera) – dwa lub więcej urządzeń łączy się ze sobą bezpośrednio. Bluetooth 5.0 LE, w którą wyposażone są słuchawki LG TONE Free FN7, umożliwia wysoką jakość połączeń do 10 metrów, przy wysokiej prędkości przesyłania, niskim zużyciu energii (LE – low energy) i bez opóźnień.

Elementy dodatkowe

Przy wyborze słuchawek bezprzewodowych warto zwrócić uwagę na szereg innych elementów, które niekoniecznie znajdą się w standardowej specyfikacji technicznej. Idealnym przykładem są właśnie LG Tone Free FN7, które powstały we współpracy z firmą Meridian, uznanym producentem systemów audio i wideo z Wielkiej Brytanii, wyróżnionym szeregiem międzynarodowych nagród. Efektem kooperacji są słuchawki oferujące czysty, przestrzenny dźwięk, dostarczany w oparciu o autorskie technologie Meridian.

Kolejną innowacją, która nie mieści się w standardowej specyfikacji większości modeli słuchawek dostępnych na rynku, jest funkcja odkażania UVnano. Po zamknięciu słuchawek w etui i podłączeniu do ładowarki światło UV zapewni automatyczne czyszczenie słuchawek, eliminując przy tym 99,9% bakterii.

Komfort użytkowania

Oprócz elementów technicznych, niezwykle ważna jest wygoda użytkowania – aby douszne lub dokanałowe słuchawki z jednej strony nie uwierały i nie uciskały ucha, z drugiej by trzymały się mocno i nie wypadały np. podczas ćwiczeń. W słuchawkach FN7 znajdziemy spiralne konstrukcje z żelu medycznego, które dostosowują się do kształtu ucha, zapewniając komfort i wygodę korzystania nawet przez długi czas.

Świadomy wybór

Wiedząc, co dokładnie kryje się pod impedancją, pasmem przenoszenia czy dynamiką jesteśmy w stanie dokonywać świadomych wyborów sprzętów elektronicznych. Dzięki temu mamy szanse opierać nasze decyzje zakupowe danych, gwarantujących świetną jakość, a co za tym idzie, zyskać pełną satysfakcję z korzystania z urządzeń.

Materiał partnera LG Electronics Polska