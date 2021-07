Kup napój energetyczny PredatorShot i wygraj plecak o wartości 349 złotych! Predator organizuje promocję dla gamerów

W odpowiedzi na rosnące zainteresowanie produktami skierowanymi do osób pasjonujących się grami oraz współzawodnictwem w grach komputerowych, marka Predator organizuje kolejną kampanię promocyjną swojego produktu PredatorShot — napoju energetycznego występującego w wersjach: 250 ml oraz 500 ml. Kupując dowolny napój energetyczny PredatorShot można wygrać plecak Predator Rolltop o wartości 349 złotych. Wystarczy zrobić zdjęcie lub film, na którym znajduje się puszka napoju energetycznego PredatorShot, oznaczyć je za pomocą hastagów: #Precyzja #PredatorShot #Gaming oraz wypełnić specjalny formularz, który znajduje się pod tym adresem. Należy się jednak spieszyć — plecak Predator Rolltop wygrywa pierwsze 1000 osób!

Kup PredatorShot — odbierz plecak!

Plecak Predator Rolltop charakteryzuje się dużą elastycznością oraz bardzo dużą pojemnością (35,5 litra), dzięki czemu jest w stanie komfortowo przenosić 15-calowe laptopy. W razie potrzeby, jest w stanie zmieścić również 17-calowe komputery przenośne. Oddzielne przegrody likwidują ryzyko zadrapania obudów, a także ułatwiają pakowanie oraz rozpakowywanie sprzętu. Dolna przegroda może posłużyć do przenoszenia zasilaczy gamingowych oraz rzeczy osobistych. Materiał plecaka wraz z zamkami błyskawicznymi jest nieprzemakalny, a powłoka klasy militarnej z przodu torby pomaga w ochronie przed deszczem.

Jan Błachowicz promuje PredatorShot w wersji bez cukru

Poza wariantami objętościowymi, Acer wprowadził ponadto PredatorShot w wersji bez cukru dla osób dbających o formę. Ostatnia kampania odnosząca się do marki Predator dotyczyła Predator Days w Westfield Arkadia — wtedy to można było zagrać z Janem Błachowiczem — mistrzem UFC na dedykowanych stacjach gamingowych Predator Thronos Air. Uczestnicy mogli zdobyć w trakcie imprezy sprzęt gamingowy marki Predator.

Zobacz również: John Deere - kosiarka samojezdna. Marzenie każdego mężczyzny

O marce Predator

Predator to należąca do firmy Acer marka dla graczy, obejmująca pełną gamę sprzętu najwyższej jakości, zaprojektowanego z myślą o najbardziej wymagających i zaangażowanych fanach gier. Marka Predator jest obecna na rynku od 2015 r. i wyróżnia się na tle konkurencji swoim wizerunkiem, sposobem komunikacji i doskonałą jakością produktów. W skład portfolio produktowego marki Predator wchodzą komputery stacjonarne, notebooki, monitory oraz fotele dla profesjonalnych graczy. Predator jest oficjalnym partnerem turniejów esportowych Intel Extreme Masters, dostarcza również sprzęt podczas rozgrywek Major w grze Rainbow Six.

O firmie Acer

Założony w 1976 roku Acer jest firmą zajmującą się sprzętem, oprogramowaniem i usługami, badaniami, projektowaniem, sprzedażą marketingową i wsparciem innowacyjnych produktów, które poprawiają jakość życia ludzi. Oferta produktów Acer obejmuje komputery osobiste, wyświetlacze, projektory, serwery, tablety, smartfony i akcesoria do ich przenoszenia. Opracowuje również rozwiązania chmurowe, aby połączyć Internet rzeczy. Firma Acer obchodziła 40. rocznicę powstania w 2016 roku i jest jedną z 5 największych na świecie firm zajmujących się komputerami. Zatrudnia 7 000 osób na całym świecie i jest obecna w ponad 160 krajach. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.acer.com.

Artykuł sponsorowany Acer