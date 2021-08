Powstaje prototyp najszybszego samolotu. Podróże zajmą chwilę

Projekt firmy z Atlanty łączy w sobie cechy silnika strumieniowego i turboodrzutowego. Inżynierowie twierdzą, że takie rozwiązanie pozwoli zwiększyć wydajność maszyn i znacznie skrócić czas podróży pomiędzy państwami. Samolot korzystający ze wspomnianego silnika ma rozwijać prędkość do 6174 km/h. Oznacza to, że podróż z USA do Polski zajęłaby dzięki tej maszynie mniej niż 90 minut.

Prezydencki samolot naddźwiękowy

W założeniu projekt dotyczy samolotu Air Force One, tj. maszyny, którą ma podróżować prezydent Stanów Zjednoczonych. Silnik opracowywany przez inżynierów z Hermeus pozwoli przekroczyć pięciokrotnie prędkość dźwięku, która wynosi w przybliżeniu 1225 km/h. Maszyna korzystająca z tego rozwiązania będzie poruszać się również dwa razy szybciej niż najszybsze obecnie samoloty świata.

Chociaż firma z Atlanty posiada dopiero trzyletnie doświadczenie, armia USA podkłada w niej bardzo duże nadzieje. Hermeus otrzymała na rozwój swojego projektu 1,5 mln dolarów od Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych.

Ponieważ podczas pracy silnika powstaje wysoka temperatura, inżynierowie zastosowali chłodnicę wstępną, która chłodzi powietrze, zanim dostanie się ono do komory spalania. Jeśli rozwiązanie się przyjmie, prezydent USA będzie mógł sobie pozwolić na znacznie częstsze wizyty zagraniczne.

Docelowo maszyna będzie mogła pomieścić do 20 pasażerów. Nie wiadomo jednak, kiedy nowy samolot wejdzie do użytku. Według amerykańskich mediów, projekt znajduje się obecnie we wstępnej fazie badań.

Źródło: Gadzetomania.pl