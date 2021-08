Apple uruchomił nowy sklep internetowy. Zmienił całkowicie jego oblicze

Jak donosi MacWorld, wcześniej osoby zainteresowane zakupem produktów Apple mogły natrafić na informację, że sklep wróci niedługo do działania. W końcu jednak firmie udało się uruchomić nową wersję i wszyscy fani mogą ponownie wybierać spośród oferty produktów z jabłkiem.

Pierwsze odświeżenie od 6 lat

MacWorld zwraca uwagę, że ostatnia wersja zaprojektowanego sklepu pochodzi jeszcze z 2015 roku. Oznacza to, że firma czekała aż sześć lat na uaktualnienie silnika oraz wizerunku strony. Nie da się ukryć, że taki czas, z perspektywy zmian zachodzących w internecie, jest kolosalny.

Użytkownicy nie muszą już przeskakiwać przez kolejne działy aby wyszukać interesujący ich produkt, z podstrony którego następnie musieli przekierować się do podstrony sklepu. Wystarczy, że przejdą do zakładki sklepu by móc od razu trafić na odpowiednią stronę, z której mogą dokonać bezpośredniego zakupu.

Nowy wygląd sklepu Apple

Prawie jak aplikacja

Nowy wizerunek strony może przypominać nieco aplikacje mobilne, ale nie oznacza to w żadnym wypadku bycia wadą sklepu Apple. Widać, że nowy projekt został tak zaprojektowany, aby zachęcać użytkowników do zakupów pod wpływem impulsu.

To co jednak powinno interesować użytkowników to potencjalne działanie sklepu w przyszłości. Dotychczas Apple potrzebował godzin w trakcie których dochodziło do wyłączenie sklepu w celu dodania nowego produktu. Wiele osób narzekało na przestoje w działaniu, dlatego pozostaje mieć nadzieję, że nowa wersja uwzględniła ten problem i do tego rodzaju sytuacji nie będzie już dochodzić.