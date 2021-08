R2-D2 w formie Tamagotchi. Elektroniczny przyjaciel już w przedsprzedaży

Ten sympatyczny droid, podążający za Lukiem Skywalkerem, należy do ulubionych bohaterów fanów Gwiezdnych Wojen. Nie dziwi więc, że właściciele marki postanowili sięgnąć właśnie po niego szukając możliwości wypuszczenia kolejnego gadżetu.

Droid przybywa

Tamagotchi, czyli gadżet znany jako “jajko” z interaktywnym, wirtualnym zwierzakiem, wkrótce doczeka się pierwszego w historii urządzenia z serii Gwiezdnych Wojen. Fani R2-D2 będą mogli zakupić tamagotchi z tym właśnie droidem wgranym w zabawkę.

Nabywcy zabawki będą musieli trenować z droidem, czyścić go i dbać o jego dobre samopoczucie. Wszystko tak jak w standardowym urządzeniu tego rodzaju. Zdaniem właścicieli marki jest to doskonała okazja by poczuć się jak sam Skywalker i mieć przy sobie wiernego towarzysza, który uda się z nami na każdą przygodę.

Nowe tamagotchi (Star Wars)

Premiera już w listopadzie

Takayoshi Oyama, menedżer zespołu ds. zarządzania biznesowego w Bandai przekazał, że współpraca w zakresie stworzenia tego tamagotchi jest “epicka”. Firma cieszy się, ze może być jej częścią i nie może się doczekać, aby zobaczyć, jak fani serii zareagują na to urządzenie.

Obecnie trwa przedsprzedaż tamagotchi ze słynnym droidem. Samo urządzenie ma się jednak pojawić 11 listopada. Na możliwość zaopiekowania się własnym R2-D2 fani Gwiezdnych Wojen muszą więc poczekać jeszcze do późnej jesieni.