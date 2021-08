Robotyczny struś wyręczy kurierów?

Na filmie udostępnionym na kanale Uniwersytetu Stanowego w Oregonie możemy zobaczyć debiut nowego robota o anatomii imitującej rozwiązania znane ze świata zwierząt. Jak udowodniono Cassie, bez dodatkowego ładowania, jest w stanie pokonać dystans pięciu kilometrów ze średnią prędkością 5,6 km/h – co odpowiada szybkiemu marszowi człowieka.

Robot został zaprojektowany i wykonany przy współpracy studentów z Dynamic Robotics Laboratory oraz specjalistów z firmy Agility Robotics, pod kierownictwem prof. Jonathana Hursta. Finansowanie zapewniła rządowa Agencja Zaawansowanych Projektów Badawczych w Obszarze Obronności (DARPA).

Twórcy podkreślają, że sukces Cassie to nie tylko kwestia odpowiedniej mechanicznej konstrukcji, ale przede wszystkim zastosowanych algorytmów i "inteligencji" urządzenia. To pierwszy robot wykorzystujący uczenie maszynowe do lepszego kontrolowania stawianych kroków w terenie. Proces biegania wymaga odpowiedniego balansu, a Cassie potrafi na bieżąco dokonywać subtelnych korekt, aby pozostać w odpowiedniej pozycji.

Hurst jest przekonany, że chodzące i biegające roboty będą w niedalekiej przyszłości widokiem równie powszechnym co samochód. Niewykluczone, że dwunożne maszyny nadadzą się do pracy logistycznej jak dostarczanie paczek, ale również do poprawy bezpieczeństwa czy nawet pomocy w pracach domowych.