Elon Musk wprowadza nowy standard. Wszyscy pracownicy w maseczkach

Tesla wprowadza drastyczne zmiany. Począwszy od dziś, wszyscy pracownicy Gigafactory w Newadzie muszą nosić maseczki podczas pracy. Do tej pory obowiązek ten dotyczył tylko tych pracowników, którzy nie zostali w pełni zaszczepieni.

Według informatorów decyzja szefów Tesli wynika ze strachu przed zwiększoną zaraźliwością wariantem Delta SARS-CoV-2. Choć pełne szczepienie znacznie redukuje ryzyko zakażenia i ciężkiego przejścia zakażenia koronawirusem, nadal możliwa jest transmisja choroby.

Amerykańskie media próbowały skontaktować się z firmą w tej sprawie, lecz nie uzyskały żadnych odpowiedzi. Nie powinno to jednak dziwić - jesienią 2020 roku Tesla rozwiązała swój dział PR. W takiej sytuacji kontakt z mediami jest bardzo ograniczony.



W 2020 Tesla miała zgoła inne podejście do kwestii pandemii i noszenia masek w miejscu pracy. Fabryka Elona Muska nie została zamknięta w maju 2020, gdy nakazali to urzędnicy. Podjęta teraz decyzja jest wywołana świadomością zagrożenia, jakie niesie koronawirus i chęcią uniknięcia przestojów w fabryce. Tesla już teraz ma problemy z zaspokojeniem popytu na ich elektryczne samochody.

Źródło: Gadżetomania