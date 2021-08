Wybudują 20 tys. niskoemisyjnych domów socjalnych. To się opłaci

Walia ma zamiar wybudować 20 tysięcy niskoemisyjnych domów socjalnych. Inwestycja ma opłacać się wszystkim. Ze względu na to, że domy będą produkować energię, pozwalają zaoszczędzić 100 funtów na każdego mieszkańca.

Biorąc pod uwagę, że Walia chce budować domy socjalne, by rozwiązać problem niedoboru mieszkań, inwestycja w odnawialne źródła energii, w tym fotowoltaikę, jest korzystna dla wszystkich. Lokatorzy domów socjalnych będą mogli żyć, ponosząc niższe koszty, a ogół społeczeństwa skorzysta dzięki obniżeniu emisji gazów cieplarnianych w całym kraju.

Spółdzielnie mieszkaniowe zauważają, że projekt budowy domów socjalnych może stworzyć wiele miejsc pracy i okazji do nauki zawodu, co również miałoby być szansą dla ubogich mieszkańców kraju na wzięcie swojego losu we własne ręce.

Choć inwestycja w 20000 domów to z pewnością spore obciążenie dla krajowego budżetu, walijska opozycja twierdzi, że zbudowałaby jeszcze więcej domów, by pomóc mieszkańcom znaleźć tanie lokale.



W rozmowie z BBC mieszkańcy niskoemisyjnych domów socjalnych chwalą sobie znaczną obniżkę kosztów utrzymania oraz wysoki komfort życia. Tym właśnie cechują się nowoczesne domy niskoemisyjne, energooszczędne lub pasywne. Jeśli spojrzeć na kwestie klimatyczne, tego typu inwestycja na pewno jest korzystna. Jednakże może być różnie odebrana, jeśli chodzi o kwestie dysponowania budżetem. To duże obciążenie dla finansów kraju, a zapłacą za nie wszyscy obywatele.

Źródło: Gadżetomania