Rozpuszczalny smartwatch. Szykuje się rewolucja w recyklingu elektroniki?

Recykling niewielkich urządzeń elektronicznych takich jak np. smartwatche czy słuchawki jest kosztowny i pracochłonny. W przeciwieństwie do dużych sprzętów, w przypadku których oddzielenie wszystkich komponentów można powierzyć specjalnym maszynom, często konieczne jest zaangażowanie dodatkowych pracowników. To oni ręcznie usuwają elementy niewielkiej elektroniki. Nie zawsze jest to jednak możliwe. Dlatego naukowcy cały czas poszukują skutecznych rozwiązań wspierających recykling tego typu produktów. Jednym z nich może być wykorzystanie rozpuszczalnych materiałów.

Na łamach czasopisma naukowego ACS Applied Materials & Interfaces ukazał się artykuł opisujący dokonania naukowców z Uniwersytetu Tianjin. Eksperci zaznaczają w nim, że najpierw stworzyli obwody rozpuszczalne w wodzie przy użyciu materiałów nanokompozytowych na bazie cynku. Okazały się one jednak za słabe do obsługi urządzeń takich jak smartwatche. Dlatego badacze ulepszyli je poprzez dodanie srebrnych nanodrutów. Taki system zamontowali w smartwatchu z polialkoholu winylowego, materiału który również ulega degradacji pod wpływem wody. Okazało się, że urządzenie rozpuszcza się po 40 godzinach od momentu zanurzenia go w wodzie (z wyjątkiem niektórych części — wyświetlacza OLED i mikrokontrolera).

Stworzony przez naukowców prototyp rozpuszczalnego smartwatcha można połączyć z aplikacjami na smartfonie. Urządzenie mierzy tętno, kroki, a nawet stężenie tlenu we krwi. Umożliwia również odbieranie wiadomości tekstowych oraz przychodzących połączeń. Eksperci zaznaczają, że jest też częściowo wodoodporne. Nic się z nim nie stanie, jeśli dojdzie do kontaktu urządzenia z kroplami wody. Dopiero moczenie go w wodzie non stop przez 40 godzin prowadzi do jego rozpadu. Według badaczy opracowany smartfon to prototyp, który może pomóc w dalszych eksperymentach i poszukiwaniu sposobu recyklingu niewielkich rozmiarów elektroniki.