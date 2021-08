Stworzyli najtwardsze szkło świata. Jest w stanie zarysować diament

Uczeni twierdzą że stworzony przez nich materiał amorficzny (nazwano go AM-III) jest dotąd najtwardszym tego typu. Do jego powstania doprowadził zespół naukowców z Chin, USA, Szwecji, Niemiec i Rosji pod kierunkiem Tiana Yongjuna z Yanshan University. Twórcy AM-III opisują go jako „ultratwardy, ultramocny, półprzewodnikowy syntetyczny węgiel”.

Naukowcy wspoinają, że do powstania materiału doprowadziło kruszenie pod wysokim ciśnieniem cząsteczki węgla, znanej jako C60 i poddawaniu jej działaniu bardzo wysokich temperatur. Produkt uzyskał 113 gigapaskali w teście twardości Vickersa, co jest znacznie lepszym wynikiem od tego, który osiągają naturalnie występujące diamenty (70–100 gigapaskali). Oznacza to, że materiał jest w stanie zarysować ich powierzchnie.

Zastosowanie twardego szkła

Mimo to AM-III nie jest twardszy od każdego rodzaju diamentu, gdyż niektóre z nich osiągają nawet 150 gigapaskali. Jego właściwości mogą być jednak niezwykle cenne w różnych sektorach.

Naukowcy nie określili dokładnie, jakie może być zastosowanie materiału, ale twierdzą, że może być używany m.in. w elektronice. Serwis South China Morning Post zwraca z kolei uwagę, że materiał działa jak półprzewodnik, co może znaleźć interesujące zastosowanie w fotowoltaice.

AM-III mógłby zostać również wykorzystany do produkcji kuloodpornych szyb, gdyż jest znacznie bardziej wytrzymały niż obecnie występujące produkty tego typu (może być od nich nawet 20–100 razy twardszy).

