Czym jest landing page - dlaczego warto tworzyć stronę docelową?

Co to jest landing page?

Landing page (LP) z punktu widzenia technicznego może stanowić samodzielną stronę internetową, albo też stać się częścią większej witryny. Określana jest także jako strona docelowa, albo także produktowa, a jej budowa nie jest skomplikowana. Najważniejszym zadaniem, jakie ma do spełnienia jest to, aby nakłonić naszych potencjalnych klientów do tego, aby wykonali działania, na których nam zależy. W praktyce oznacza to np. skorzystanie z naszych usług, albo też zakup produktu. Z pomocą landing page można nakłonić także do pozostawienia danych kontaktowych czy też zarejestrowania się na danym serwisie. W jaki sposób klient trafia na landing page? Jako że jest ona zarówno rozszerzeniem, jak i uzupełnieniem przekazu, jakie niesie ze sobą reklama internetowa najczęściej klient pojawia się na niej właśnie po kliknięciu w banner, albo także mailing.

Landing page nazywana jest także jako strona produktowa, tak zwany micropage docelowa i należy wiedzieć, że nie ma ona nic wspólnego z taką, która ma budować pozytywny wizerunek danej firmy, jak również budowanie świadomości marki. Mimo że możne ona znaleźć się na danej witrynie, nie musi być samodzielna, to jest ona kontynuacją danego przekazu reklamowego. Nie zawiera ona informacji o przedsiębiorstwie, to nie alternatywa dla strony głównej.

Landing page — dlaczego warto na nią postawić i co powinna zawierać?

Landing page jest bardzo opłacalna z puntu widzenia rozszerzenia działań reklamowych. Dobrze zaprojektowana strona lądowania jest spójna z reklamą dzięki której nasz potencjalny klient został na nią przekierowany. W praktyce oznacza to, że przekaz ma być spójny i zawierać tak skonstruowaną treść, która przyciągnie go niczym magnes i sprawi, że znajdzie dokładnie to, czego szukał. Jeśli nie zadbamy o dobrej jakości, dopasowany content, który będzie tożsamy z reklamą, czyli tym, co sprawiło, że wpisaliśmy się w potrzeby użytkownika sieci, to nawet najlepsze hasła reklamowe nic nie zdziałają. Skutkiem braku spójności będzie to, że tak szybko, jak pojawił się on na naszej stronie docelowej, równie szybko ją opuści. Ważne jest to, aby zadbać o chwytliwy nagłówek, o to, aby button był widoczny, a grafika nie przytłaczała treści

Artykuł sponsorowany landingi.com