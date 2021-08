Te roboty są niesamowite. Pokonują tor przeszkód i robią salta [WIDEO]

Trzy lata temu zespół Boston Dynamics pokazał, że humanoidalne roboty Atlas potrafią biegać i przeskakiwać przez niewielkie przeszkody. Od tego możliwości tych maszyn znacznie wzrosły, a ich ruchy stały się bardziej naturalne. Co więcej, dziś są one w stanie wykonywać akrobacje, z którymi miałby problem niejeden człowiek.

Dowodzi tego najnowsze nagranie, na którym roboty bez większych problemów biegają w górę i w dół po schodkach, wskakują na belki i panele oraz wykonują proste akrobacje. Na koniec obie maszyny wykonują salto w tył.



Praca, którą teraz wykonujemy, to tak naprawdę tylko budowanie fundamentów. Tworzymy podstawowe możliwości, które naszym zdaniem będą potrzebne każdemu użytecznemu robotowi; robiąc to, definiujemy tak kolejny zestaw wyzwań, nad którymi będziemy pracować w ciągu najbliższych 2 do 5 lat – przekazał Scott Kuindersma, lider zespołu programu Atlas.

Zobacz również: USA chce wprowadzić podatek od robota

Inżynierowie z Boston Dynamics podali, że podczas testów na torze przeszkód roboty często się rozbijały oraz traciły równowagę i spadały. Pokonanie przez roboty całej trasy oraz wykonanie wszystkich ruchów udaje się mniej więcej w połowie przypadków.

Według informacji przekazanych przez firmę, robot Atlas waży ok. 86 kg, a jego wzrost to 1,5 cm. Maszyna ma wbudowane trzy komputery, akumulator, kamery RGB i czujniki głębokości.

Źródło: Gadzetomania.pl