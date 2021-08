Magnetyczne kulki zagrażają życiu. Niebezpieczna moda z TikToka

Zestawy klocków, składające się z metalowych prętów i magnesów neodymowych w postaci kulek, pozwalają wprawdzie najmłodszym na kreatywną zabawę, ale są zarazem poważnym zagrożeniem. Połknięcie magnesów może bowiem oznaczać poważne problemy.

Przez ostatnie lata lekarze wytrwale ostrzegali rodziców przed magnetycznymi zabawkami, nie przebierając w słowach. "Wyrzućcie to dziadostwo z domu" - brzmiały powielane w internecie ostrzeżenia.

Do niedawna problem dotyczył małych dzieci, które połykały magnesy przypadkowo, bez świadomości ryzyka. Niestety, dołączają do nich także nastolatkowie. Dlaczego przewody pokarmowe kilkunastolatków są demolowane przez magnesy neodymowe? I to nie przez jedną czy dwie, ale nawet kilkanaście magnetycznych kulek?

Zobacz również: Studio PlayStation 5 highlight: Jan Dąbrowski – nowy Interface i usługi na PS5

Odpowiedzią jest moda. Popularne w serwisach społecznościowych filmiki, rozpowszechniane m.in. za pośrednictwem TikToka, pokazują osoby z udawanym piercingiem języka. Ustawienie magnetycznych kulek po obu jego stronach sprawia wrażenie, jakby w języku znajdował się kolczyk.

Próba odtworzenia tej sztuczki skutkuje jednak ryzykiem połknięcia magnetycznej kulki, a doświadczenia lekarzy, usiłujących pomóc poszkodowanym nieszczęśnikom wskazują, że niektórzy podejmują próby długo i wytrwale. Niedawno informowaliśmy o problemach, jakie miała z tego powodu 13-letnia Brytyjka. Okazuje się, że problem dotyczy także Polski.

(Wikimedia Commons, RosenfeldKlaus, lic. CC BY-SA 3.0,)

Przed głupią modą ostrzegają lekarze: - Myślałem, że nasz pacjent z kilkunastoma (magnesami) w jelitach to jest absolutny wyjątek i rekordzista. Ale nie, znalazłem informację, że w szpitalu w Krakowie był pacjent, który połknął ich 50! - opowiada "Gazecie Wyborczej" prof. Krzysztof Zeman, kierownik Kliniki Pediatrii, Immunologii i Nefrologii w ICZMP.

Jeśli wszystkie kulki są ze sobą połączone, jest szansa na szczęśliwy finał, bo być może zostaną po prostu wydalone. Niebezpieczeństwo wzrasta wraz z odłączaniem się pojedynczych magnesów. Może to skutkować np. połączeniem ścianek jelit, a w konsekwencji ich perforacją, prowadząca do poważnego zagrożenia nie tylko zdrowia, ale i życia.

Jak rozwiązać ten problem? Odcięcie młodych ludzi od TikToka byłoby zbyt okrutne i zapewne mało skuteczne. Pozostaje zatem edukacja, wyjaśnianie ryzyka, a przede wszystkim zainteresowanie rodziców i opiekunów tym, co w wolnym czasie robią ich podopieczni.