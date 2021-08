Policjant w odrzutowym skafandrze. Przestępca jest bez szans

Założona w 2017 roku Gravity Industries produkuje kompaktowe kombinezony, które umożliwiają użytkownikowi wzbicie się w powietrze za pomocą silników odrzutowych, zakładanych na rękawach. Przedstawiciele firmy twierdzą, że stworzyli pierwszy na świecie opatentowany skafander tego rodzaju. Założycielem przedsiębiorstwa jest Richard Browning, rezerwista brytyjskiej piechoty morskiej.

Gravity Industries współpracowała dotąd z ok. 50 klientami w Zjednoczonym Królestwie i USA; jej przedstawiciele współpracowali z wojskiem oraz uczestniczyli w działaniach ratowniczych.

Przyszłość policji?

Niedawno w Laboratorium Nauki i Technologii Obronnych w Porton Down w Wielkiej Brytanii odbyła się prezentacja skafandra, w której wzięli udział urzędnicy państwowi i wyżsi funkcjonariusze policji. Podczas demonstracji zainicjowano scenkę, w której mężczyzna wcielający się w postać policjanta gonił mężczyznę z bronią, używając do tego produktu Gravity Industries. W roli funkcjonariusza wystąpił sam Browning.

Po demonstracji przewodniczący Krajowej Rady Szefów Policji Martin Hewitt wyraził wstępne zainteresowanie technologią przyznając, że ma ona spory potencjał. Dodał, że chciałby się przekonać, jak można ją zastosować w środowisku policyjnym, aby pomóc mundurowym jeszcze lepiej wykonywać swoje obowiązki.

Możliwości odrzutowego skafandra

Praca skafandra Gravity Industries opiera się na kilku turbinach, które wykonują ok. 120 tys. obrotów na minutę. Kombinezon umożliwia poruszanie się z prędkością do 88 km/h i może wykorzystywać zarówno zwykłe olej napędowy, jak i paliwo Jet A-1 (do silników turbinowych). Kombinezon posiada jedno istotne ograniczenie – czas lotu wynosi ok. 5–10 minut.

Źródło: Interesting Engineering