TCL C825 to nie telewizor. To prawdziwe domowe centrum rozrywki z mocnym basem

"Apetyt na sport, gry i rozrywkę online będzie nadal wzrastał. Klienci chcą lepszych produktów, ponieważ spędzają więcej czasu w domu i korzystają z coraz lepszej jakości treści. Wyświetlacze QLED i Mini LED o dużych przekątnych, pracujące w rozdzielczości 4K i wpierające technologie Smart TV oraz AI – to najważniejsze oczekiwania naszych klientów. Z dumą mogę powiedzieć, że nowa gama produktów TCL jest odpowiedzią na nie i gwarantuje wspaniałe doświadczenie podczas oglądania. I to wszystko w przystępnej cenie" – mówi Jayway Peng, Dyrektor Generalny TCL Polska.

Kinowa jakość w domu

Trzeba przyznać, że z powodu pandemii wiele osób odzwyczaiło się od chodzenia do kina. Nie ma też pewności, że pozostaną one otwarte (w końcu małymi krokami nadchodzi zapowiadany przez władze kolejny lockdown), dlatego, zamiast wybijać z domu, aby obejrzeć coś w kinie, lepiej po prostu sprawić, żeby to ono przyszło do nas. TCL nam to umożliwia.

Najnowocześniejsza technologia Quantum Dot w połączeniu z procesorem audiowizualnym AiPQ i sztuczną inteligencją sprawia, że telewizor z serii C82 wyświetla obraz w stuprocentowo kinowej przestrzeni barw, składający się z ponad miliarda kolorów i ich odcieni. Urządzenie jest też w stanie bardzo realistycznie sklasyfikować rodzaj treści wyświetlanych na ekranie.

Seria TCL C82 została wyposażona w oryginalną technologię TCL Mini-LED. Tysiące miniaturowych diod LED, z których wykonany jest wyświetlacz Mini-LED, zapewniają niesamowitą jasność i realistyczną jakość HDR. Precyzyjnie kontrolowane minidiody LED umieszczone na aktywnej matrycy podświetlającej gwarantują niesamowity kontrast, dzięki czemu seria C82 może pokazać detale zarówno w ciemnych obszarach, jak i bardzo jasnych miejscach, co finalnie przekłada się na większą głębię i szczegółowość. Szczególnie widać to podczas odtwarzania obrazów przedstawiających krajobrazy w jakości 4K.

(fot. Konrad Siwik)

TCL 55C825 odznacza się również niezwykle realistyczną płynnością i ostrością podczas oglądania szybkich, dynamicznych scen, jakich pełne są filmy akcji i wydarzenia sportowe. Sprawdziłem to, oglądając swoje ulubione uniwersum Marvela i trzeba przyznać, że telewizor robi robotę. Jest to możliwe dzięki wyświetlaczowi pracującemu ze 120-hertzowym, natywnym odświeżaniem. Ponadto seria C82 została wyposażona w technologię 4K HDR PREMIUM, zapewniającą świetne wrażenia w zakresie wyświetlania obrazu High Dynamic Range, który charakteryzuje się dużą jasnością, wyjątkową szczegółowością w cieniach i żywymi, precyzyjnie oddanymi kolorami.

Bez względu na to, czy oglądamy treści Dolby Vision na Netflix, czy HDR 10+ na Amazon Prime Video, telewizor dzięki sztucznej inteligencji sam zawsze wybierze najlepszy format. Co więcej, technologia 4K HDR Dolby Vision IQ, optymalizuje parametry obrazu, dostosowując go do warunków oświetlenia w pomieszczeniu. Zarówno za dnia, jak i po zmroku, a nawet oglądając seriale podczas siedzenia na balkonie przy otwartych drzwiach i wpatrywania się w ekran znajdujący się po drugiej stronie pokoju, można doświadczyć świetnych wrażeń z seansu. Z obsługą również nie będzie problemy, bo mniejszy pilot po sparowaniu z telewizorem ma zdalny zasięg i działa nawet z innego pomieszczenia.

Mniejszy pilot pozwala na korzystanie z telewizora nawet z dużej odległości. (fot. Konrad Siwik)

Telewizor z mocnym basem i dźwiękiem przestrzennym

Zostawmy już obraz, który rzeczywiście obala mit, że dobry telewizor musi być drogi i skupmy się na dźwięku. TCL C825 jest nieco grubszy od konkurencyjnych urządzeń, ale w jego przypadku jest to zaletą, a nie wadą. Wszystko dlatego, że na jego tyle skrywa się głośnik z potężnym jak na telewizor basem.

Seria C82 jest wspierana przez system audio firmy ONKYO z Dolby Atmos. Zastosowane w niej nagłośnienie zostało specjalnie zaprojektowane pod kątem czystości i precyzji muzyki oraz dialogów, zapewniając bardziej realistycznie otaczający dźwięk przestrzenny Dolby Atmos, który może nie ogarnie hali koncertowej, ale z pewnością sprawdzi się w domowym salonie.

W systemie 2.1 Onkyo jak już wcześniej wspomniano, przednie głośniki są wspierane przez głośnik basowy umieszczony z tyłu telewizora. To połączenie zapewnia wciągający dźwięk w filmach, muzyce i grach wideo. Przy maksymalnym ustawieniu poziomu głośności na telewizorze podczas słuchania muzyki trudno wytrzymać w pomieszczeniu i pod warunkiem mieszkania w bloku, można spodziewać się wizyty sąsiada zza ściany.

Głośnik basowy znajdujący się na tylnym panelu telewizora. (fot. Konrad Siwik)

Telewizor, z którym pogadasz i dzięki któremu pogadasz

Nie masz z kim rozmawiać? Zagadaj do telewizora. TCL C825 trafia do użytkowników z wbudowanym systemem Android TV 11 oraz Google Assistant. Znalezienie najnowszych hitów w serwisach streamingowych, sprawdzenie wyniku ważnego meczu przyciszenie podczas denerwujących reklam lub zwyczajne przyciemnienie światła – to wszystko można zrobić bez utraty nawet momentu wyświetlanego na ekranie filmu czy programu.

W telewizorze zastosowano zaawansowane sterowanie głosowe Hands-Free, które w połączeniu z Google Assistant sprawia, że użytkownicy mogą poprosić o odtworzenie muzyki, przeczytanie wiadomości, sprawdzanie pogody, regulację głośności telewizora, zmianę kanału telewizyjnego, sterowanie inteligentnym domem i nie tylko. Rozwiązanie rzeczywiście działa, choć zdarza mu się lekko ogłupieć i nie rozumieć poleceń, ale przecież to samo tyczy się asystenta w smartfonach z Androidem.

Żeby skorzystać z tej funkcji wystarczy skonfigurować asystenta Google i powiedzieć telewizorowi czego od niego oczekujemy. Może nie zaparzy nam kawy z rana, ale na pewno chętnie wrzuci jakąś pobudzającą playlistę na YouTube. Trzeba dodać, że telewizor współpracuje także z Alexą, więc również użytkownicy systemu Amazona powinni być zadowoleni.

Seria C82 została dodatkowo wyposażona w dołączoną do zestawu kamerę szerokokątną 1080P, która poszerza możliwości telewizora. Wystarczy podpiąć ją w odpowiednim miejscu nad ekranem. Umożliwia ona korzystanie z komunikatorów na dużym ekranie, dzięki czemu można pozostawać w kontakcie i dzielić się wrażeniami z najbliższymi. Na telewizorach TCL działa również perfekcyjnie Google Duo, które z poziomu TV pozwala wykonywać bezpłatne, intuicyjne i wysokiej jakości połączenia wideo.

Sprzęt idealny dla streamerów i graczy

Choć Twitch w Polsce jeszcze nie przebił się do mainstreamu, biorąc pod uwagę ostatni rekord oglądalności pobity przez Xayoo, można spodziewać się, że ta sytuacja niedługo się zmieni. A ten telewizor może ułatwić prowadzenie streamu bez konieczności siedzenia przed komputerem. Tutaj ponownie umożliwia to kamera dołączona do zestawu.

(fot. Konrad Siwik)

Rynek streamerów łączy się bezpośrednio z graczami, a jak wiadomo, dla nich czas reakcji telewizora jest tak samo ważny, jak jakość obrazu. W TCL 55C825 zastosowano funkcję Game Master Pro obsługującą nowy standard HDMI 2.1 48 Gbps. Umożliwia on wyświetlanie obrazu 4K o wyższych częstotliwościach odświeżania (do 120 klatek na sekundę). Z kolei system VRR (Variable Refresh Rate) umożliwia dynamiczną zmianę częstotliwości odświeżania, eliminując przy tym drgania i rozrywanie klatek, co zapewnia płynność rozgrywki.

Seria C82 dostępna jest z ekranami o przekątnej 55” i 65”.

Cena RRP za model 55C82 to 5999 PLN, a za model 65C82 to 7999 PLN.