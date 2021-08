Kanye West wypuszcza Donda Stem Player. Pozwoli dostosować utwory z nadchodzącej płyty

Kanye West wypuścił na rynek coś, co nazywa się Donda Stem Player – zauważa portal Pitchfork. Zgodnie z informacjami dostępnymi na jego stronie internetowej, Stem Player, który kosztuje 200 dolarów, pozwala użytkownikom "dostosować dowolny utwór", co oznacza, że może on "kontrolować wokal, perkusję, bas i sample", a także "izolować części", "dodawać efekty" lub "dzielić dowolny utwór na tzw. stemy (wyodrębniać grupy ścieżek zgrane do jednego pliku)".

Inne funkcje obejmują wbudowany głośnik (Bluetooth i 3,5 mm jack audio są również zainstalowane), konfigurowalne kolory oraz możliwość zapisywania i udostępniania miksów. Prace nad Stem Playerem trwały od co najmniej 2019 roku. Wtedy West po raz pierwszy wspomniał o urządzeniu podczas wywiadu z Zane Lowe. Obrazy i szczegóły dotyczące Stem Playera wyciekły również na początku tego roku.

Donda Stem Player najpewniej będzie dostarczany z nowym albumem Westa Donda. Płyta, która będzie następcą Jesus Is King z 2019 roku, miała proponowane daty wydania 23 lipca i 6 sierpnia. Dziś wieczorem (26 sierpnia) Kanye zaprezentuje album Donda na Soldier Field w Chicago, gdzie odbędzie się trzecia publiczna impreza odsłuchowa po dwóch w Atlancie.