Policja wykorzystuje drony. Nie spodziewasz się mandatu

Policja wykorzystuje drony do badania wykroczeń drogowych. Specjalny latający sprzęt wyposażony w kamerę, pozwala zaobserwować przewinienie, które popełniono nawet kilka kilometrów od patrolu policji. Wszystko dzięki wysokiej rozdzielczości nagrań i dużemu zasięgowi urządzenia.

Wykorzystywany przez policjantów sprzęt do patrolowania ulic to drony najwyższej jakości. Drony są wyposażone w kamery dysponujące 30-krotnym zoomem optycznym i 180-krotnym zoomem cyfrowym, dzięki czemu mogą latać na tyle wysoko, że kierowcy nie są w stanie ich zauważyć. One za to widzą wszystko z detalami.

Kilkadziesiąt wykroczeń w kilka godzin

Policjanci w rozmowie z Radiem Kielce przyznają, że drony to przydatny sprzęt. Wykorzystane do obserwacji newralgicznych miejsc potrafią zaobserwować naprawdę wiele przewinień.

— Funkcjonariusze przy pomocy drona obserwowali, w jaki sposób kierowcy poruszali się po drogach. Niestety w większości przypadków zachowanie kierujących było nieodpowiedzialne. Przez niespełna cztery godziny policyjny dron ujawnił 58 wykroczeń, które dotyczyły m.in. przejazdów na czerwonym świetle, czy niestosowania się do znaku STOP przed przejazdem kolejowym - wyjaśnił st. sierż. Wojciech Zeszot.

Na ten moment drony policyjne mają być wykorzystywane głównie do patrolowania tych miejsc, w których najczęściej dochodzi do wykroczeń. Wynika to między innymi z tego, że policja dysponuje ograniczoną liczbą sprzętu i należy skupić się na wykorzystaniu go tam, gdzie przyniesie on efekt w postaci odnotowania przewinień.



Dron taki z wysokości kilkudziesięciu metrów może zaobserwować tak oczywiste wykroczenia, jak najechanie na linię ciągłą, wymuszenie pierwszeństwa czy niezatrzymanie się na znaku Stop. Z drugiej strony, jego wysokiej jakości kamera pozwala mu na zaobserwowanie rozmowy telefonicznej czy niezapiętych pasów. Coraz trudniej będzie popełniać wykroczenia drogowe i nie ponosić za to konsekwencji.

Źródło: Gadżetomania