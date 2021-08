Już nie dodzwonisz się na 998. Zmiany w numerach alarmowych

Województwo śląskie wprowadza zmiany dotyczące numeru alarmowego. Już niebawem nie będzie możliwości, by dodzwonić się bezpośrednio do straży pożarnej pod numerem 998. Zamiast tego każdy dzwoniący zostanie połączony z numerem alarmowym 112.

Zmiany te dotykają kolejnych województw. Zamiast dzwonić bezpośrednio do dyspozytora Państwowej Straży Pożarnej, każdy, kto potrzebuje pomocy, zostanie połączony z Centrum Powiadamiania Ratunkowego, czyli numerem 112. Decyzja ta podyktowana jest chęcią uporządkowania systemu powiadamiania służb ratunkowych.

Dyspozytor CPR jest w stanie zareagować szybciej i sprawniej, niż ma to miejsce w przypadku dzwonienia bezpośrednio do straży pożarnej. Używając odpowiedniego systemu, operatorzy Centrum Powiadamiania Ratunkowego mogą zadysponować do konkretnego zdarzenia odpowiednie służby i w razie potrzeby połączyć z nimi rozmówcę.

W województwie śląskim zmiany nadejdą już niebawem, bo w okresie między 9 a 20 września 2021 roku. Dla osób potrzebujących pomocy nie zmieni się wiele — zamiast rozmawiać z operatorem straży, będą one rozmawiać z operatorem CPR. W wielu przypadkach może to pozwolić na szybsze zadysponowanie służb — na przykład jednoczesne poinformowanie policji, straży pożarnej i pogotowia ratunkowego. Ponadto operatorzy CPR będą mogli odsiewać zgłoszenia prawdziwe od fałszywych.



W 2018 roku na numer 112 przekierowany został numer 997, a w 2024 ma odbyć się przekierowanie numeru 999.