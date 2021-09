Dlaczego instalacja fotowoltaiczna się wyłącza? Ekspert tłumaczy

Posiadacze instalacji fotowoltaicznych mogą czasem dostrzegać problemy z ich działaniem. Zdarza się, że fotowoltaika wyłącza się w ciągu dnia, przerywając produkcję. Dziennikarze serwisu globenergia.pl porozmawiali na ten temat z Tomaszem Pudlikiem, menedżerem działu rozwoju i wsparcia technicznego w Solgen.

Problem wyłączających się instalacji fotowoltaicznych przewija się regularnie w dyskusjach dotyczących odnawialnych źródeł energii. Ich właściciele nie wiedzą, dlaczego wykresy produkcji energii elektrycznej z ich mikroinstalacji bywają poszatkowane. Prosumenci skarżą się, że mimo pełnego nasłonecznienia fotowoltaika przestaje działać. Tomasz Pudlik z firmy Solgen wyjaśnił sprawę w rozmowie z serwisem globenergia.pl.

— Tutaj w grę wchodzą zjawiska fizyczne. Jeżeli sieć jest przeciążona na skutek wysokiej nadprodukcji na danym obszarze, to może się zdarzać, że napięcie w sieci zostanie podniesione powyżej wartości 253V. Jeśli taka średnia wartość utrzymuje się przez więcej niż 10 minut, to falownik się wyłącza. To zjawisko jest widoczne na wykresach jako spadek napięcia oraz mocy do zera, ponieważ falowniki zgodnie z tym, w jaki sposób są zaprogramowane, przestają pracować do czasu, aż napięcie wróci do normy.

Jeśli napięcie wzrośnie jeszcze bardziej, a mówiąc precyzyjnie, osiągnie wartość 264 V, falownik wyłączy się natychmiastowo. Warto jednak zauważyć, że urządzenie cały czas monitoruje napięcie w sieci i powinno automatycznie wznowić produkcję, kiedy to spadnie do bezpiecznego poziomu.



Instalacje fotowoltaiczne wyłączają się, gdy napięcie na sieci rośnie, aby chronić urządzenia podłączone do prądu. Zbyt wysoka wartość napięcia może je uszkodzić lub co najmniej skrócić ich żywotność. Aby zapobiegać nadmiernemu obciążaniu sieci, niezbędne są inwestycje w magazyny energii elektrycznej. Póki co są one jednak zbyt drogie, by opłacało się w nie inwestować klientom indywidualnym.