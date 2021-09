IoT w produktach codziennego użytku - Transformacja w produkt SMART

IoT — co to jest?

Zanim przejdziemy do wyjaśnienia, jak wygląda transformacja w produkt smart, wyjaśnijmy, co to jest IoT.

Internet of Things (IoT) w dosłownym tłumaczeniu na j. polski to Internet Rzeczy. Pod tym pojęciem kryje się szeroki termin używany w odniesieniu do sieci inteligentnych urządzeń (ang. smart devices), podłączonych do Internetu, takich jak inteligentne głośniki, pralki, telewizory, telefony, systemy bezpieczeństwa, termostaty i wiele więcej. Dzięki połączeniu ich w jedną sieć możemy przede wszystkim przekształcić swoje mieszkania w inteligentne domy (ang. smart home), zarządzane za pomocą smartfona, tabletu czy też asystenta głosowego. Ponadto, właściciele smart domów mogą tworzyć ustawienia, które określają, kiedy dane urządzenia są włączane lub wyłączane, a także sterować nimi z dowolnego miejsca.

Pojawiające się trendy konsumenckie w IoT nie ograniczają się dziś jednak do urządzeń wchodzących w skład inteligentnego domu. Obejmują one znacznie więcej produktów, takich tak m.in. inteligentna odzież i obuwie dla aktywnych czy też smart pojazdy (takie jak, chociażby samochody autonomiczne).

Jakie cechy powinien spełniać produkt, aby móc nazywać go smart urządzeniem?

W dzisiejszych czasach marketerzy nadużywają określenia “inteligentny” w odniesieniu do wszystkich innowacyjnych produktów. Na rynku znajdziemy już nawet “inteligentne szczoteczki do zębów” czy nawet “inteligentną plastelinę”. Ale czy rzeczywiście słowo “smart” jest w tym kontekście uzasadnione? Jak odróżnić “zwykły” produkt od inteligentnego urządzenia?

Warto przytoczyć tu definicję z publikacji: “What is a smart device? — a conceptualisation within the paradigm of the internet of things” opublikowaną w Springer Link:

"Inteligentne urządzenie to kontekstowo świadome urządzenie elektroniczne, zdolne do wykonywania autonomicznych obliczeń i łączenia się z innymi urządzeniami przewodowo lub bezprzewodowo w celu wymiany danych" (tłum. własne).

Powyższa definicja smart produktu stawia tu na trzy kluczowe cechy takie jak:

świadomość kontekstu,

autonomiczne przetwarzanie danych,

łączność.

Definicja ta jest zgodna z główną ideą IoT, która zakłada, że każda rzecz może być częścią IoT. Nawet “zwykłe krzesło” może stać się inteligentnym krzesłem, jeśli dodamy do niego czujnik, możliwości obliczeniowe i łączność sieciową.

Ważne jest, aby produkty smart mogły spajać w zintegrowany system szereg mechanizmów, dzięki czemu w znaczący sposób mogą podnieść komfort naszego życia. Przykładowo, jeśli za pomocą jednego urządzenia możemy kontrolować zarówno ogrzewanie, oświetlenie jak i sprzęty elektroniczne, wówczas znacząco wpływa to na oszczędność naszego czasu, ale także m.in. energii elektrycznej.

Kolejnym ważnym wyróżnikiem tego typu rozwiązań jest świadomość kontekstu. Oznacza to, że inteligentne urządzenia posiadają zdolność dynamicznego dostosowywania się do zmieniających się warunków i podejmowania działań w oparciu o kontekst danej sytuacji. Są w stanie odpowiednio się konfigurować, a także móc komunikować się i wymieniać dane z innymi urządzeniami, aby podejmować odpowiednie działania.

Inteligencja to możliwość reagowania w czasie rzeczywistym. Tak właśnie działają inteligentne samochody, czy też domy — w zależności od zmiany stanu panującego na drodze czy też w pomieszczeniu, system automatycznie wykonuje nawet kilkanaście czynności na raz. Przykładem może być tu chociażby włamanie. W takiej sytuacji, gdy czujniki ruchu wykryją określone działanie, mogą przykładowo zapalić światła, włączyć alarm, a nawet wysłać powiadomienie do właściciela mieszkania.

Internet rzeczy (IoT) — przykłady

Popularne rozwiązania IoT to m.in.:

inteligentne głośniki,

inteligentne systemy oświetleniowe,

inteligentne termostaty,

inteligentne systemy antywłamaniowe,

inteligentne odkurzacze.

Dodatkowo, aby zarządzać smart produktami, potrzebne są platformy IoT (np. Cloud IoT Core), które łączą, monitorują i kontrolują zasoby należące do Internetu rzeczy.



Sektor IoT w 2021 roku i prognozy na przyszłość

Według danych serwisu Statista, do 2025 roku liczba urządzeń podłączonych do Internetu rzeczy (IoT) na całym świecie wyniesie 38,6 miliarda. Dodatkowo prognozy sugerują, że do 2030 roku około 50 miliardów tych urządzeń będzie w użyciu na całym świecie, tworząc ogromną sieć połączonych urządzeń obejmującą wszystkie urządzenia, od smartfonów po urządzenia kuchenne.

Rynek inteligentnych produktów będzie miał więc ogromny wpływ na rozwój światowej gospodarki. McKinsey przewiduje, że do 2025 roku rynek IoT będzie wart od 4 do 11 bilionów dolarów. Firmy mogą uzyskać wartość dodaną poprzez redukcję kosztów operacyjnych oraz tworzenie nowych strumieni przychodów, dostarczając zaawansowane rozwiązania zarówno konsumentom indywidualnym, jak i innym partnerom biznesowym.

Dlaczego warto korzystać z inteligentnych urządzeń?

Powyższe dane pokazują, że rynek Internetu Rzeczy będzie rozwijał się w dynamicznym tempie. Jeśli zastanawiasz się, czy warto inwestować w IoT, sprawdź najważniejsze korzyści, jakie niosą za sobą smart rozwiązania:

Dane — wygrywają ci, którzy podejmują decyzje w oparciu o rzeczywiste dane. Informacje takie jak, przykładowo, poziom wypełnienia kontenera odpadami może prowadzić do lepszego zarządzania flotą, a w konsekwencji, optymalizacji kosztów.

Wygoda — dzięki możliwości zdalnego sterowania domem, nie musisz nawet wstawać z łóżka, aby zgasić światło w całym domu, odsłonić rolety, włączyć odkurzacz i wiele więcej.

Bezpieczeństwo — dzięki smart urządzeniom wyposażonym w czujniki ruchu, kamery monitoringu, automatyczne zamki do drzwi i inne środki bezpieczeństwa w całym domu, możesz je aktywować za pomocą jednego urządzenia mobilnego. Co więcej, masz również możliwość włączenie alertów bezpieczeństwa na różnych urządzeniach w zależności od pory dnia i zdalnie monitorować te działania w czasie rzeczywistym.

Oszczędność energii i dbałość o ekologię — zapomniałeś wyłączyć światła w domu? Dzięki urządzeniom smart, możesz to zrobić zdalnie. Ale to nie koniec. Światła mogą włączać się i wyłączać automatycznie, gdy wchodzisz lub wychodzisz z pokoju, dzięki czemu nigdy nie musisz się martwić o marnowanie energii. Co więcej, dzięki IoT możesz mieć też kontrolę nad ogrzewaniem i chłodzeniem domu. Wystarczy, że wyposażysz dom w inteligentny termostat, który nauczy się Twojego harmonogramu i preferencji temperatury, a następnie zasugeruje energooszczędne ustawienia w ciągu dnia.

Oszczędność czasu — możliwości sterowania funkcjami urządzeń na odległość mogą znacznie oszczędzić nasz czas. Przykładowo, jeśli spieszysz się z przygotowaniem kolacji, ale jesteś jeszcze w sklepie, możesz nakazać, aby piekarnik zaczął się nagrzewać, gdy jesteś jeszcze w drodze do domu.

To oczywiście tylko kilka korzyści wynikających z korzystania z inteligentnych urządzeń. Ich możliwości jest znacznie więcej, a ich funkcjonalność i stopień zaawansowania z roku na rok znacznie wzrasta.

Jak przekształcić produkt codziennego użytku na inteligentne urządzenie?

Wiemy już, czym są rozwiązania IoT, a także dlaczego mają tak ogromną rzeszę fanów na całym świecie. Przejdźmy więc do najważniejszej części tego artykułu, czyli tego, jak wygląda transformacja produktu codziennego użytku w inteligentne urządzenie.

Lata doświadczenia w pracy w branży technologicznej z klientami z całego świata pozwoliły nam wypracować proces, który w Solwit doskonale się sprawdza. Poniżej prezentujemy poszczególne etapy transformacji w produkt smart.

Badanie potrzeb Każdy produkt jest inny i używa się go w inny sposób. W zależności od obecnych funkcjonalności można go modyfikować na potrzeby konkretnych grup klientów. Podczas warsztatów dokładnie zbieramy oczekiwania wobec produktu, a następnie przystępujemy do planowania prac programistycznych i testerskich. Proof of Concept W zależności od projektu tworzymy model rozwiązania. To oznacza, że na konkretnym urządzeniu tworzymy prototyp nowych funkcjonalności. W kolejnym kroku klient decyduje, czy dokładnie o to chodziło. Jeśli tak — kontynuujemy projekt. Architektura rozwiązania i stworzenie dedykowanego oprogramowania Następnym krokiem jest dopasowanie najlepszego oprogramowania do danego typu produktu. Możliwe opcje to: oprogramowanie wbudowane (embedded system),

oprogramowanie typu safety-critical,

klasyczne oprogramowanie w postaci aplikacji mobilnej lub webowej. Implementacja rozwiązań IoT Dostarczamy klientowi zaawansowane, gotowe podzespoły i elementy sterujące wraz z systemem, który integrujemy z dedykowanym oprogramowaniem. Działanie to ma na celu umożliwienie zdalnego sterowania danym urządzeniem oraz pozyskanie danych, potrzebnych do stworzenia kompleksowej analityki biznesowej. Analiza danych w czasie rzeczywistym Dzięki wbudowaniu czujników oraz dopasowaniu odpowiedniego systemu analitycznego, nasi klienci są w stanie otrzymać wiele wartościowych danych. Dane gromadzone są najczęściej w chmurze, która pozwala na przechowywanie nieograniczonej ilości danych. Dzięki szybkości i skalowalności usług chmurowych możliwe jest generowanie przejrzystych raportów w czasie rzeczywistym. Kompleksowe raporty pomogą na bieżąco monitorować zachowania użytkowników, wykrywać ewentualne błędy, a następnie dopasować produkt do potrzeb konsumentów.

Transformacja w produkt smart — studium przypadku

Jednym z przykładów transformacji produktu codziennego użytku w produkt smart był projekt zrealizowany dla jednego z naszych klientów — firmy zajmującej się produkcją grzejników, grzałek elektrycznych i akcesoriów do systemów grzejnych.

Firma zgłosiła się do Solwit, ponieważ chciała dodać do swojej oferty nowoczesną linię grzałek do grzejników z modułem sterowania do zarządzania temperaturą w pomieszczeniu.

Analizując jego potrzeby, stworzyliśmy oprogramowanie SMART, umożliwiające automatyczne regulowanie temperatury w pomieszczeniach. Aplikacja naszego autorstwa samodzielnie dostosowuje poziom grzania do temperatury otoczenia, a także umożliwia podział obiektu na niezależne strefy grzewcze i ustawienie dedykowanej temperatury w każdej z nich.

Aplikacja wraz urządzeniami grzewczymi wchodzącymi w skład systemu (grzejniki elektryczne, głowice termostatyczne, grzałki elektryczne) komunikuje się za pomocą Wi-Fi oraz standardowego routera. Rozwiązanie korzysta także z Google Cloud Platform, dzięki czemu przechowuje i przetwarza dane w chmurze.

Stworzony przez zespół Solwit zarządzany zdalnie system IoT do kontroli temperatury z możliwością analizy danych w czasie rzeczywistym pomaga oszczędzać energię, zapewnia użytkownikowi pełną kontrolę nad systemem ogrzewania z dowolnego miejsca, a także dopasowuje ustawienia do indywidualnych preferencji użytkowników.

Chcesz zrewolucjonizować swoją ofertę, wzbogacając ją o zaawansowane technologicznie, inteligentne produkty? Skontaktuj się z naszym ekspertem Solwit i sprawdź, jak możemy Ci w tym pomóc.

