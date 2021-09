Luksusowy rower w cenie nowego auta. Louis Vuitton prezentuje LV Bike

Ludzie, którzy chcą kupić tani samochód, często słyszą, że "za takie pieniądze można roweru szukać". W przypadku LV Bike od Louis Vuitton sprawa nabiera nieco innego kształtu. Gdy spojrzy się na ten pojazd, można pomyśleć, że "za takie pieniądze można samochodu szukać". I to prosto z salonu.

LV Bike to produkt, który powstał w wyniku współpracy Louis Vuitton z paryskim producentem Maison Tamboite. Zdobienia rowerów są wykonywane ręcznie, co wpływa na ich cenę. Nie jest ona raczej przystępna dla "zwykłego śmiertelnika". Za rower Louis Vuitton przyjdzie nam zapłacić 28900 dolarów, czyli ponad 100 tysięcy złotych.

Rower dostępny jest w pięciu wersjach kolorystycznych — niebieskiej, żółtej, czerwonej, grafitowej i brązowej. Jeśli ktoś z was jest zainteresowany złożeniem zamówienia, powinno być to możliwe w oficjalnym sklepie Louis Vuitton. Jednakże obecnie nie ma takiej możliwości. Można jedynie poprosić o powiadomienie, gdy produkt będzie dostępny.

Siodełko LV Bike, roweru Louis Vuiton (Louis Vuitton)

Trudno znaleźć obecnie informacje na temat kwestii technicznych roweru i zastosowanego w nim osprzętu. Wydaje się jednak, że w tej cenie powinien być on dobrany nienagannie. Przy ocenie sprzętu, trzeba pamiętać, że LV Bike ma się przede wszystkim świetnie prezentować. Jest to możliwe dzięki starannie wykonanym skórzanym elementom, takim jak siodełko czy bagażnik.



Rower Louis Vuitton prezentuje się dobrze i na ten moment nie można stwierdzić, by miał nie być wygodny. Uwagę przykuwa niecodzienne ułożenie dźwigni hamulców, które może wymagać od użytkownika zmiany przyzwyczajeń. Ale czego nie robi się dla prestiżu?

