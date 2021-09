Fotowoltaika na stacjach Orlen. Obajtek celuje w zieloną energię

PKN Orlen przymierza się do zbudowania instalacji fotowoltaicznych na 30 stacjach w całej Polsce. Ma być to część strategii Orlen2030, która zakłada rozwój niskoemisyjnych źródeł energii w ramach Grupy Orlen. Spółka ma zamiar zainwestować w tego typu technologie aż 85 miliardów złotych do 2030 roku. Natomiast do 2050 roku Orlen ma być neutralny klimatycznie. Będzie to gigantyczna zmiana w kontekście tak dużego przedsiębiorstwa z branży paliwowej, które siłą rzeczy zużywa ogromne nakłady energii elektrycznej.

Strategia Orlenu zakłada redukcję emisji CO2 o 20 proc. w przypadku urządzeń rafineryjnych i petrochemicznych oraz o 33 proc. jeśli chodzi o produkcję energii elektrycznej. Jednym z kroków w kierunku osiągnięcia tego celu ma być budowa 30 instalacji fotowoltaicznych na stacjach paliw. Ogłoszono już przetarg.

Instalacje mają powstać na stacjach w całej Polsce - 4 stacje na zachodzie, 10 na południu oraz 16 stacji w Polsce centralnej. Zbudowane mikroinstalacje będą miały moc od 22 do 50 kWp.



To nie pierwsze instalacje fotowoltaiczne Orlenu

Orlen rozpoczął inwestowanie w fotowoltaikę w 2016 roku, kiedy to na 11 stacjach paliw zamontował fotowoltaikę o łącznej mocy około 180 kWp. W zeszłym roku firma zainwestowała w mikroinstalację fotowoltaiczną o mocy 50 kWp na budynku sąsiadującym z jej główną siedzibą. Miało to pozwolić na pokrycie 25 proc. zużycia energii elektrycznej.

Źródło: PAP