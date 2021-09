Fotowoltaika a gwarancja na pokrycie dachu. Jak uniknąć problemów?

Fotowoltaika może spowodować utratę gwarancji na pokrycie dachu. Jest to rzecz oczywista — w końcu mówimy o niemałej ingerencji w konstrukcję. W przypadku dachówek w znacznej większości przypadków konieczne jest ich podcinanie, zaś gdy dach wykonany jest z blachy lub blachodachówki, konieczne jest użycie wkrętów i przewiercenie się przez samą blachę.

Głównym problemem jest jednak nie sam montaż fotowoltaiki, a błędy popełniane przez monterów. Jeśli montaż instalacji fotowoltaicznej nie zostanie przeprowadzony zgodnie z instrukcją, można spodziewać się, że producent pokrycia dachowego odrzuci nasze roszczenia gwarancyjne.

Jeśli natomiast wybrana zostanie doświadczona ekipa, która postępuje zgodnie z procedurami, ryzyko ewentualnych komplikacji w związku z gwarancją na dach powinno być znacznie mniejsze.

Skontaktuj się z producentem

Wielu producentów nie uważa, że sam montaż fotowoltaiki na dachu jest jednoznaczny z pozbyciem się prawa do gwarancji. Jeśli jednak nasze pokrycie ma już swoje lata, warto skontaktować się z dostawcą blachy czy dachówki, by otrzymać jednoznaczną opinię na ten temat.

Obecnie coraz częściej na rynku oferowane są kompleksowe rozwiązania. Producenci konstrukcji wsporczych do instalacji fotowoltaicznych współpracują z przedsiębiorstwami dostarczającymi pokrycia dachowe. Efekt tych działań jest taki, że decydując się na konkretne rozwiązania i dobrych fachowców, nie ryzykujemy utraty gwarancji na dach.

Fotowoltaika — dach przecieka

Pamiętajmy, że gwarancja to nie wszystko. Jeśli zdecydujemy się na najtańszą, a nie najlepszą ekipę, istnieje ryzyko, że w wyniku niepoprawnie przeprowadzonych prac monterskich dojdzie do przeciekania dachu. Wtedy nie tylko nie uratuje nas gwarancja, ale będziemy zmuszeni do poradzenia sobie z wodą niszczącą nasz dom. Może to się wiązać nawet z koniecznością demontażu części lub całości instalacji fotowoltaicznej.



Źródło: Gadżetomania