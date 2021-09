To może być przełom w energetyce. Osiągnięto nowy rekord wydajności

Serwis Interesting Engineering podkreśla, że produkcja wodoru z energii słonecznej ma ogromny potencjał we wspieraniu wysiłków na rzecz zrównoważonego rozwoju na całym świecie. Problem w tym, że jego produkcja i eksploatacja generują wysokie koszty. Wkrótce może się do jednak zmienić, dzięki badaniom przeprowadzonym przez zespół naukowców z Australian National University i University of New South Wales.

Tani sposób produkcji wodoru

Jak donosi Renew Economy, badacze ustanowili właśnie nowy światowy rekord wydajności w procesie zamiany energii słonecznej na wodór. Co istotne, specjaliści osiągnęli to przy wykorzystaniu niedrogich materiałów. Naukowcy skupili się na połączeniu tandemowych ogniw słonecznych z tanimi tworzywami katalizatora, aby poprzez elektrolizę rozdzielać wodę zarówno na wodór, jak i tlen.

Zobacz również: Studio PlayStation 5 highlight: PrzeGryw – premiera konsoli PS5

Współautor badań, dr Siva Karuturi z Australian National University, powiedział w komentarzu dla Renew Economy, że nowe podejście jego zespołu, polegające na połączeniu ogniw słonecznych z elektrolizerami do produkcji wodoru może podnieść wydajność i obniżyć koszty.

Jak wyjaśnił, w bezpośredniej elektrolizie fotowoltaicznej pojedynczą jednostkę elektrod i membrany można bezpośrednio połączyć z ogniwami fotowoltaicznymi w uproszczony moduł solarno-wodorowy, eliminując potrzebę infrastruktury energetycznej i elektrolizerów. Skutkuje to wyższą konwersją energii i jest tańsze niż stosowane obecnie metody.

Naukowcy przewidują, że ich rozwiązanie może obniżyć koszty produkcji wodoru ze źródeł odnawialnych do 2,3 dolarów (ok. 8,8 zł) za kilogram.

Źródło: Gadzetomania.pl