Przyszłość budownictwa? Ten pokój automatycznie ładuje telefon

Jak czytamy na łamach Interestring Engineering, wspomniany system dostarcza 50 watów przy użyciu pól magnetycznych. Rozwój projektu może przyczynić się do przekształcenia całych budynków w bezprzewodowe stacje ładowania.

"To naprawdę zwiększa moc wszechobecnego świata komputerów – można umieścić komputer w czymkolwiek, nie martwiąc się o ładowanie lub podłączanie" – powiedział Alanson Sample, profesor informatyki i inżynierii na University of Michigan, cytowany przez IE. Dodał, że rozwiązanie może mieć także wiele zastosowań klinicznych.

"Przykładowo, dzisiejsze implanty serca wymagają przewodu, który biegnie od pompy, przez ciało, do zewnętrznego źródła zasilania. Można to wyeliminować, zmniejszając ryzyko infekcji i poprawiając jakość życia pacjentów" – zauważył prof. Sample.

Naukowcy wyjaśniają, że pewne wersje tej technologii istniały już wcześniej, ale wykorzystywała potencjalnie szkodliwe promieniowanie mikrofalowe. Teraz udało się wyeliminować ten problem i system jest całkowicie bezpieczny dla ludzi. Badacze zamierzają w przyszłości stworzyć także miniaturową, przenośną wersję systemu, aby można było ładować elektronikę, znajdując się poza domem.

Opracowany system jest łatwy w instalacji – bez problemu można go dostosować zarówno do nowych, jak i starych budynków. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu urządzeń zwanych kondensatorami skupionymi, które można umieścić we wnękach ściennych. Generują one silne pole magnetyczne, które rezonuje w pomieszczeniach, zatrzymując jednocześnie pola elektryczne wewnątrz kondensatorów.

Źródło: Gadzetomania.pl