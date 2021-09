Rozbrajanie bomb w komfortowych warunkach. Personalna klimatyzacja dla saperów

Ciężka praca sapera

Eliminacja i unieszkodliwianie ładunków wybuchowych to bardzo ciężka oraz niebezpieczna praca. Saper nigdy nie wie, kiedy dany obiekt może nagle ekslodować. Saperzy, aby zwiększyć swoje szanse na przeżycie, dokonują operacji w specjalnych kombinezonach.

Kombinezon saperski (AdobeStock)

Są to wielowarstwowe stroje ważące w zależności od stopnia ochrony oraz wyposażenia od około 25 kg do blisko 60 kg. Mają one zapewnić ochronę przed odłamkami, wysoką temperaturą oraz falą uderzeniową.

Komfort pracy

Poza znaczącą masą problemem jest też temperatura wewnątrz stroju. W słoneczne dni wewnątrz jest bardzo gorąco, co potęguje zmęczenie wpływające negatywnie na koncentrację. Dotychczas jedynym sposobem chłodzenia jest dodatkowy specjalny kombinezon wewnętrzny, do którego są podpięte rurki z chłodną wodą.

Jej źródłem jest zasobnik z lodem, ale pojawiają się tutaj dwa problemy. Jednym z nich jest możliwość powstania przecieków, a drugim lód może się skończyć w różnym czasie. Ponadto w okolicy wymagana jest obecność kostkarki do lodu.

Długo wyczekiwana rewolucja

Brytyjczycy prezentują indywidualny zestaw chłodzący dla żołnierza ManPac 1EOD, który rzecz ujmując, jest zminiaturyzowaną wersją zwykłej klimatyzacji. Mamy więc zbiornik z gazem R134A czy sprężarkę z innymi elementami w kompaktowej formie.

ManPac 1EOD (materiały własne)

Nie ma tutaj plątaniny rurek, jedyne co wystarczy to gniazdo 24 V do ładowania akumulatorów, ryzyko zalania nie istnieje oraz system daje możliwość odparowania potu.

Zasilanie całości odbywa się z baterii o pojemności 350 Wh obliczonej na 2 godziny pracy, ale są też dostępne mniejsze lżejsze baterie działające krócej lub cięższe pozwalające a dłuższą pracę. Sam zestaw wraz z baterią o pojemności 350 Wh waży zaledwie 3,95 kg.