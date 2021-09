Nowe standardy w fotowoltaice. Chińczycy już się dogadali

Nowy standard dotyczący ogniw fotowoltaicznych w zasadzie wchodzi w życie. Najwięksi producenci paneli fotowoltaicznych na świecie, czyli Jinko Solar, JA Solar i Longi Solar doszli do porozumienia w sprawie wymiarów większych ogniw. Do tej pory najczęściej stosowane były ogniwa o długości 157 lub 166 milimetrów.

Giganci musieli porozumieć się w kwestii tego, czy nowe, większe ogniwa, będą miały bok o długości 210 milimetrów, czy jednak będą nieco mniejsze, o boku 182 mm. Finalnie postanowiono, że w związku z wysoką efektywnością związaną z wydatkami i logistyką, korzystniejsza będzie produkcja modułów opartych o ogniwa o boku długości 182 mm.

Jak donosi serwis pv-magazine.com, niektóre z dużych firm, na przykład Trina Solar, są przekonane, że ogniwa o rozmiarze 210 mm będą lepszym rozwiązaniem. Przedstawiciele wspomnianej wcześniej trójki chińskich producentów uważają, że większe nie zawsze znaczy lepsze, powołując się na przeprowadzone przez siebie badania.



Producenci twierdzą też, że moduły oparte o ogniwa 182 mm będą wygodne do montażu, ponieważ mają ważyć około 33 kilogramy, co ma być masą optymalną w przypadku pojedynczego modułu. Różnicą dla instalatorów i inwestorów będzie nowy rozmiar pojedynczych modułów — w przypadku paneli fotowoltaicznych z 54 ogniwami, będą one miały wymiary 1722 mm na 1134 mm. Moduły z 62 ogniw będą miały wymiary 2278 na 1134 mm. Te, które będą zbudowane z 78 ogniw, mają mieć wymiary 2465 mm na 1134 mm.

Źródło: PV-Magazine