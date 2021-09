TEST Royal Robbins Mojave Pucker Dry: koszula, która chłodzi

Mojave Pucker Dry to koszula z krótkim rękawem o prostym, nowoczesnym kroju — w sam raz taka, którą można założyć zarówno wybierając się na zwiedzanie Aten, wypad nad jezioro, jak i do pracy. Jest dostępna w pięciu kolorach o poetyckich nazwach — ten, który możecie zobaczyć na naszych zdjęciach to Rosewood, czyli przygaszona, "spłowiała" czerwień.

Tym, co zwraca uwagę od pierwszego dotknięcia jest nietypowy materiał, z którego ją wykonano. TENCEL Modal — bo to o nim mowa — bazuje na włóknie celulozowym z bukowego drewna i w porównaniu do bawełny czy materiałów syntetycznych wydaje się bardziej jedwabisty, gładszy i chłodniejszy w dotyku. Dodatkowym plusem, który odkryłem w trakcie testów jest fakt, że Modal najwyraźniej się nie gniecie, dłużej zachowując świeży wygląd mimo intensywnego noszenia, trochę jak materiały syntetyczne.

To zresztą nie jedyna cecha tego materiału, która jest bliższa nowoczesnym syntetykom, niż ubraniom z bawełny: drugą z nich jest zaskakująco dobry transport wilgoci. Nosząc Mojave Pucker Dry wykonaną z Modalu czułem się bardzo podobnie, jak w turystycznych ubraniach z materiałów technicznych, które aktywnie aktywnie odprowadzają pot z dala od skóry. Jak się okazuje, nie jest to przypadek.

W swojej koszuli Royal Robbins zastosował technologię HeiQ Smart Temp, której zadaniem jest modyfikacja i dostosowywanie właściwości materiału do warunków otoczenia i potrzeb użytkownika. Firma będąca twórcą tej technologii nie rozpieszcza nas zbyt szczegółowymi opisami tego, jak wygląda aplikowanie HeiQ Smart Temp na materiał, ale z dostępnych informacji można wywnioskować, że jest to jakiegoś rodzaju środek chemiczny, który wnika we włókna, modyfikując ich właściwości. Magia Smart Temp polega na tym, że potraktowany tą technologią materiał pod wpływem rosnącej temperatury przyspiesza pochłanianie i odprowadzanie wilgoci ze skóry, zwiększając sprawność chłodzenia. Jeśli temperatura skóry spadnie, materiał zmniejsza intensywność odparowywania potu, zmniejszając też wychładzanie.

Nosiłem Mojave Pucker Dry podczas najgorętszych dni tego lata i mogę powiedzieć, że to naprawdę działa. Nie wiem, na ile to zasługa samego materiału, a na ile wspomagającej jego właściwości technologii HeiQ Smart Temp, ale w tej koszuli było mi zdecydowanie przyjemniej, niż w koszulach bawełnianych i syntetycznych. Oczywiście, nie robiło się magicznie chłodno, ale wrażenia przypominały raczej noszenie sportowych koszulek, niż typowych miejskich ubrań. Podczas wysiłku wciąż można się solidnie spocić, ale wilgoć jest szybko i sprawnie odprowadzana i odparowywana.

Rozpisałem się o materiale, trochę zapominając o samej koszuli — a o niej też warto powiedzieć kilka słów. Przede wszystkim, jest wygodna, pozwalając na szeroki zakres ruchów. Dziurki jej siedmiu guzików są w sam raz odpowiedniego rozmiaru, żeby zapinanie i rozpinanie nie sprawiało kłopotów, ale też żeby nic nie odpięło się samo. Kieszonka na piersi jest głównie ozdobna, ale ma praktyczny i przydatny element w postaci wydzielonej części, w którą można wsunąć końcówkę okularów przeciwsłonecznych.

PODSUMOWANIE

Koszula Royal Robbins Mojave Pucker Dry to doskonały ubiór na upały. Jest bardzo przyjemna dla skóry, miękka i chłodna w dotyku, a jej materiał świetnie odprowadza wilgoć i szybko schnie. Krój zapewnia wygodę i styl, który będzie na miejscu i w mieście i w terenie.