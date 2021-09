Ile kosztuje magazyn energii do fotowoltaiki? Czy to się opłaca?

Magazyn energii może stać się niebawem niezbędnym elementem instalacji fotowoltaicznej. Instalacje on grid są już zbyt dużym obciążeniem dla sieci przesyłowej, przez co polskie władze mają zamiar zachęcać prosumentów do inwestycji w urządzenia służące do magazynowania energii elektrycznej.

Wiele mówi się jednak o tym, że magazynowanie energii elektrycznej z fotowoltaiki jest drogim rozwiązaniem. Dziennikarze serwisu globenergia.pl pokusili się o przygotowanie zestawienia cen magazynów energii dla kilku wariantów mikroinstalacji fotowoltaicznych. Ceny nie wyglądają przerażająco, ale wyraźnie podnoszą koszty inwestycji.

Najmniejszy z wycenionych magazynów ma pojemność około 5 kWh. Uśredniona cena akumulatora o takiej pojemności wynosi 14 tys. złotych netto za sam magazyn, bez usługi montażu i całego dodatkowego osprzętu.

Zobacz również: Studio PlayStation 5 highlight: PrzeGryw – premiera konsoli PS5

Magazyn o pojemności 10 kWh to ponad dwukrotnie większy wydatek - według dziennikarzy Globenergia mowa tu o 31 tys. złotych netto za sam akumulator.

Największy z rozważanych magazynów cechuje się pojemnością 15 kWh. W tym przypadku cena wynosi 34 tys. złotych. Widać więc, że wraz z rosnącą pojemnością, maleje cena za 1 kWh pojemności. Mimo to nadal jest ona ogromna.

Czy magazyn energii się opłaca?

Efekty zastosowania magazynu energii sprawdzono dla instalacji fotowoltaicznej o mocy 9,86 kWp ustawionej na południe. 9 września 2021 roku wyprodukowała ona 50,52 kWh energii elektrycznej, z czego 12,03 kWh zużył prosument.

Magazyn o pojemności 5kWh mógł zmieścić 13 proc. pozostałej energii. Dwukrotnie większy magazyn 10 kWh zmieścił 26 proc. pozostałej energii. Największy z analizowanych magazynów — 15 kWh — zdołał zgromadzić 39 proc. pozostałej energii.

Ceny magazynów w połączeniu z potencjalnymi oszczędnościami mówią same za siebie — trudno przekonać kogoś, by dla oszczędności kilku złotych wydał kilkanaście lub kilkadziesiąt tysięcy złotych. Szczególnie jeśli wziąć pod uwagę, że jeśli nie zdołamy rozładować magazynu energii, a wydaje się to być niemożliwe przy wspomnianych wcześniej parametrach, w następnych dniach będzie on gromadził znacznie mniejszą część produkowanej energii.



Jednocześnie należy pamiętać, że wysoka autokonsumpcja i magazyny energii to jedyny racjonalny sposób na rozwój odnawialnych źródeł energii. Funkcjonujący obecnie system net meteringu jest korzystny finansowo, ale powoduje ogromne problemy w infrastrukturze.

Źródło: Globenergia