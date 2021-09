Jak zaaranżować ścianę za telewizorem?

Ambientowe światło za telewizorem – dlaczego warto?

Nie od dziś wiadomo, że oglądanie telewizji w całkowitej ciemności nie jest dobre dla oczu. Gdy przez długi czas koncentrujemy wzrok na bardzo jasnym elemencie, oczy zdecydowanie szybciej się męczą. Dlatego wskazane jest, aby przestrzeń za telewizorem była oświetlona rozproszonym, delikatnym światłem, które zniweluje ten efekt.

Do oświetlenia ściany za telewizorem nie trzeba jednak podchodzić wyłącznie w typowo utylitarny sposób. Jeśli się postaramy, może być ono prawdziwą ozdobą wnętrza, a nawet zwiększać emocje towarzyszące filmowym seansom. Oto pomysły, jak to zrobić.

Najprostsze rozwiązanie? Gradientowa taśma LED

Montaż taśmy LED za telewizorem jest niezwykle prosty, a efekty potrafią być fenomenalne! Zwłaszcza jeśli wybierzemy taśmę gradientową, która może świecić wieloma kolorami np. Philips Hue White and color ambiance (taśma LED gradient).

Jak działa taka taśma? W najprostszej wersji świeci różnymi, płynnie łączącymi się kolorami, które w zjawiskowy sposób odbijają się na ścianie za telewizorem. Taśmy LED z oferty Philips Hue zdolne są jednak do czegoś jeszcze – potrafią zmieniać kolory w odpowiedzi na to, co wyświetla się na ekranie, podobnie jak wszystkie kolorowe warianty lamp Philips Hue. W tym celu wystarczy je wcześniej zsynchronizować z mostkiem i urządzeniem Philips Hue Play HDMI sync box. Konieczne będzie też skonfigurowanie wszystkich urządzeń w aplikacji. Na szczęście nie jest to nic trudnego!

Alternatywa dla taśmy – gradientowe tuby LED Play i nie tylko

Nie tylko taśma LED sprawdzi się w roli oświetlenia za telewizorem. Do wyboru mamy znacznie więcej ciekawych produktów. Bardzo nastrojowe efekty dają m.in. gradientowe tuby LED Philips Hue oraz lampki akcentujące Philips Hue Bloom. Aby uzyskać prawdziwie nastrojowy efekt, warto rozmieścić je nie tylko za telewizorem, ale także w innych, wartych podkreślenia punktach np. na komodzie. Dzięki temu cały pokój będzie skąpany w kolorowym świetle. Pamiętajmy, że barwy te mogą odpowiadać barwom na ekranie telewizora.

Wariant bezprzewodowy – Philips Hue Go

Są wśród nas minimaliści, którzy niechętnie kupują do domu nowe gadżety, a jeśli już to robią, starają się, aby były to urządzenia wielofunkcyjne, które sprawdzą się w wielu różnych sytuacjach. Idealnym rozwiązaniem dla takich osób będą bezprzewodowe lampy Philips Hue Go. Można je wykorzystać nie tylko do oświetlenia przestrzeni za telewizorem, ale także podczas relaksującej kąpieli w wannie, wieczoru na tarasie czy czytania dzieciom książek na dobranoc. To produkt o tysiącach możliwych zastosowań.

Co ważne, lampa Philips Hue Go także może świecić różnymi kolorami oraz dynamicznie reagować na barwy na ekranie. Jedyne co różni ją od pozostałych produktów Philips Hue to fakt, że można ją swobodnie przenosić z miejsca na miejsce.

Artykuł sponsorowany Philips Hue