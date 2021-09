Gadżety antystresowe - TOP 5 propozycji do pracy, szkoły i nie tylko

Stres towarzyszy nam na co dzień. Pojawia się w szkole przed klasówką, na studiach przed ważnym egzaminem, w pracy przed spotkaniem z kluczowym klientem. Nie odpuszcza także w intensywne dni, kiedy lista spraw, którymi koniecznie trzeba się zająć, wydaje się nie mieć końca. Skutecznych technik odstresowujących jest wiele, jednak większość z nich sprawdza się dopiero... po fakcie. W momencie, gdy emocje sięgają zenitu, nie ma możliwości rozłożenia maty do jogi, za to już piłeczki i inne antystresy spiszą się wtedy idealnie. Czym są zabawki antystresowe? Które gadżety są strzałem w dziesiątkę? Sprawdź!