Defiant X zgłoszony do programu FLRAA. Potencjalny następca Black Hawków

Program Future Long-Range Assault Aircraft (FLRAA) - założenia

W programie mającym zapewnić US Army wręcz wielogeneracyjny skok w stosunku do aktualnie stosowanych śmigłowców średniej klasy, ponieważ wymagania wykraczają dalece poza możliwości konstrukcji wykonanych w klasycznym systemie obejmującym wirnik główny oraz ogonowy.

Możliwości Black Hawka się kończą stąd czas na zmianę (Lockheed Martin)

Mowa tutaj o dwukrotnym zwiększeniu prędkości przelotowej i zasięgu. Wymagania mówią o maksymalnej prędkości przelotowej na poziomie 280 węzłów (518 km/h), zasięgu operacyjnym wynoszącym 556 km (bez tankowania w powietrzu). Ponadto zasięg lotu w jedną stronę ma wynosić przynajmniej 4519 km. Zwycięzca będzie mógł liczyć na zamówienie opiewające na parę tysięcy śmigłowców dla samej US Army oraz kolejne egzemplarze dla sojuszników NATO.

Zobacz również: Studio PlayStation 5 highlight: Adam Zdrójkowski – Fenomen kontrolera DualSense

Uczestnicy postępowania

Aktualnie do programu kwalifikują się dwie konstrukcje, z których pierwszą jest zmiennowirnikowiec V-280 Valor zaprojektowany przez Bell Textron, który wygląda na zmniejszoną wersję wykorzystywanego przez amerykanów V-22 Osprey. Drugą konstrukcją jest już zgłoszony Defiant X zaprojektowany przez konsorcjum Sikorsky-Boeing.

Obie konstrukcje mają swoje zalety oraz wady. Największą zaletą V-280 Valor jest bardzo wysoka prędkość przelotowa sięgająca 555 mh/h, co jest lepszym wynikiem od pierwotnie zakładanej 280 węzłów (518 km/h), od której wzięła się nazwa maszyny. Z kolei problemem jest konieczność budowy nowej infrastruktory lotniskowej oraz zmiennowirnikowiec zawsze będzie wolniejszy w przypadku pionowego startu i lądowania od klasycznej konstrukcji.

V-280 Valor w locie (Bell)

Dla porównania Defiant X bazuje na wcześniejszych demonstratorach technologii SB-1 Defiant oraz Sikorsky S-97 Raider-X. Jest to konstrukcja wyposażona w dwa wirniki współosiowe zapewniające siłę nośną, a z tyłu na zamiast klasycznego śmigła ogonowego odpowiadającego za kierunek lotu mamy śmigło pchające pełniące rolę napędu.

Defiant X — wizualizacja kilku śmigłowców (Boeing)

Ogromnym plusem jest to, że Defiant X wymiarowo nie odstaje bardzo od Black Hawka więc możliwe jest wykorzystanie gotowej infrastruktury lądowiskowej oraz jest szybszy podczas pionowego startu lub lądowania. Z drugiej strony znana prędkość przelotowa wynosząca około 430 km/h jest trochę niższa od konkurenta.

Oczywiście każda z nowych konstrukcji jest wysoce zdigitalizowana oraz będzie wyposażona w najnowsze rozwiązania pozwalające maksymalnie obniżyć sygnaturę termiczną i radarową. US Army planuje wybrać następcę i zlecić kontakt na jego produkcję już w przyszłym roku, a sam śmigłowiec wprowadzić do służby nie później niż do 2030 roku.