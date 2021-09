Czyszczenie paneli fotowoltaicznych. Jak zrobić to poprawnie?

Czyszczenie paneli fotowoltaicznych może mieć duży wpływ na ilość energii elektrycznej generowanej przez naszą przydomową elektrownię. Zapylenie modułów, a także punktowe, większe zabrudzenia, w znaczny sposób wpływają na to, ile prądu będą w stanie wyprodukować. W związku z tym ważne jest, by mieć świadomość jak myć panele fotowoltaiczne.

Przede wszystkim należy pamiętać, że w wielu przypadkach samodzielne mycie paneli fotowoltaicznych może okazać się niemożliwe. W przypadku modułów zamontowanych na dachu dostęp do nich nie zawsze jest na tyle łatwy, by można było bez problemu wyczyścić je bez użycia specjalistycznego sprzętu. Warto wtedy zamówić usługę u specjalistów, którzy nie mają problemów z wejściem na dach i dojściem do każdego z paneli z osobna.

Samodzielne mycie paneli fotowoltaicznych

W przypadku, gdy moduły są w naszym zasięgu, możemy przystąpić do czyszczenia ich samemu. W tym momencie warto podkreślić jedną rzecz. Do czyszczenia paneli fotowoltaicznych nie należy używać myjek ciśnieniowych. Zbyt duże ciśnienie wody może uszkodzić moduły.

W celu wymycia modułów fotowoltaicznych najlepiej użyć miękkiej gąbki i szczotki w połączeniu z wodą destylowaną lub deszczówką. Jeśli panele są mocniej zabrudzone, wskazane jest użycie delikatnego detergentu lub mieszaniny wody z octem.

Jeśli ktoś zdecyduje się na umycie paneli wodą z kranu, musi je co najmniej spłukać wodą destylowaną. Dzięki temu na panelach nie pojawi się osad pochodzący z kamienia.

Jak często należy czyścić panele fotowoltaiczne?

W większości przypadków panele fotowoltaiczne wystarczy umyć raz lub dwa razy do roku. Gdy deszcz pada regularnie, ich mycie może w ogóle nie być konieczne. Woda opadowa regularnie będzie spłukiwać pył, który osadza się na panelach. Jeśli jednak mamy suche lato, w pobliżu naszej instalacji znajduje się pole uprawne lub droga gruntowa, dobrze jest panele umyć.



W przypadku punktowych zabrudzeń, jak na przykład ptasie odchody, warto reagować jak najszybciej. Po pierwsze — tego typu plama istotnie wpływa na pracę modułu, a po drugie — odchody mogą spowodować odbarwienie paneli.

Źródło: Gadżetomania