Dotacje do pomp ciepła. Niebawem rusza program Moje Ciepło

Problem zanieczyszczonego powietrza w Polsce jest znaczący. Z tego względu władze zachęcają obywateli do inwestowania w ekologiczne źródła ciepła i stopniowe odchodzenie od węgla. Program Moje Ciepło i dotacje na pompy ciepła mogą ułatwić decyzję o inwestycji w to drogie, ale wygodne urządzenie do ogrzewania domu.

Pompy ciepła to urządzenia grzewcze działające dzięki energii elektrycznej. Zasada ich działania jest dość skomplikowana w porównaniu do klasycznych sposobów ogrzewania. W skrócie — pompa ciepła pobiera ciepło z ziemi lub powietrza na zewnątrz budynku. Jest to możliwe dzięki temu, że w jej układach krąży silnie schłodzony czynnik chłodniczy o temperaturze niższej niż ta, która panuje na zewnątrz.

Wydajność pomp ciepła jest naprawdę wysoka, a w połączeniu z odnawialnym źródłami energii, na przykład fotowoltaiką, mogą być one bezemisyjne. Ich dużym minusem jest wysoka cena instalacji. Z tego względu rusza program Moje Ciepło.

Jak dowiedzieli się dziennikarze serwisu Globenergia, NFOŚiGW planuje w przyszłym roku uruchomić program dotacji na pompy ciepła o nazwie Moje Ciepło. Sławomir Kmiecik z funduszu potwierdził, że projekt został przyjęty w sierpniu 2021 roku, a program dotacji miałby zostać uruchomiony w pierwszym lub drugim kwartale 2022 roku.



Kto może korzystać z programu Moje Ciepło?

Zgodnie z tym, co powiedział Sławomir Kmiecik, program skierowany będzie do właścicieli bądź współwłaścicieli nowych budynków jednorodzinnych. Będą mogli oni liczyć na uzyskanie do 30 proc. kosztów kwalifikowanych związanych z instalacją pompy ciepła. Kwota dotacji może wynosić maksymalnie 21 tys. złotych.

Źródło: Globenergia