Nowe oczyszczacze powietrza. Stadler Form z nowym trio

Według WHO powietrze w pomieszczeniach jest od 2 do 5 razy bardziej zanieczyszczone niż powietrze na zewnątrz. Obecnie nasze domy są nie tylko miejscem odpoczynku, ale często również i pracy. Sprawia to, że oczyszczacze powietrza stały się ważniejsze niż kiedykolwiek.

Na jakość powietrza wpływ ma szereg czynników, takich jak pyłki, alergeny, patogeny czy różne, przykre zapachy. Przebywając w pomieszczeniu, w którym jest ono zanieczyszczone, możemy doświadczyć wielu nieprzyjemnych objawów, nawet w przypadku gdy nie jesteśmy alergikami.

Dokuczać nam mogą między innymi bóle głowy, pieczenie i uczucie suchości oczu, duszności, katar czy kaszel. Nie mamy bezpośredniego wpływu na jakość powietrza na zewnątrz, możemy natomiast wziąć sprawy w swoje ręce i zadbać o czyste powietrze we własnym domu.

Oczyszczacz Stadler Form Roger 2

Sterujemy nim za pomocą aplikacji mobilnej Smart Living – Smart Life. Oczyszczacz stale mierzy jakość powietrza w pomieszczeniu za pomocą inteligentnych czujników. Wyniki pomiaru w czasie rzeczywistym wyświetlane są na urządzeniu w formie kolorowej diody – kolor niebieski oznacza dobrą jakość powietrza, pomarańczowy – umiarkowaną, czerwony natomiast złą. Stadler Form Roger 2 ma dwuetapowe filtrowanie.

Na pierwszym etapie zmywalny, tekstylny filtr wstępny z wbudowaną funkcją zapewnienia higieny – Sanitized – zatrzymuje większe cząsteczki kurzu i zanieczyszczenia. Dzięki temu chroni i przedłuża żywotność drugiego i najważniejszego elementu – filtra Dual Filter, Został on zaprojektowany tak, by skutecznie usuwać z powietrza drobny kurz, pyłki, bakterie i wirusy. Efektywność działania Dual Filter od Stadler Form osiągana jest przez połączenie dwóch rodzajów filtracji – HEPA oraz aktywnego węgla.

Jest on w stanie trzykrotnie wymienić powietrze w pomieszczeniu o powierzchni do 66 m². Jego skuteczność w zakresie oczyszczania powietrza została potwierdzona badaniami. Przeprowadzone przez międzynarodową grupę badawczą Airmid Healthgroup testy laboratoryjne potwierdziły, że usuwają one z powietrza do 99,9% wirusów grypy A w ciągu 60 minut.

Producent także przedstawił Roger little 2 do mniejszych i Roger big 2 do większych pomieszczeń.