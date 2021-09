Nie tylko Polska. Gigantyczne podwyżki cen gazu dotyczą całej Europy

Jak informuje CNBC, od stycznia ceny gazu ziemnego wzrosły na Starym Kontynencie aż o 250 procent. Ceny zaczęły gwałtowanie szybować od sierpnia - w tym czasie odnotowano podwyżki rzędu 70 proc. Kryzys w sektorze energetycznym nie wpłynął jeszcze znacząco na konsumentów, ale jest mocno odczuwalny dla dostawców gazu i energii elektrycznej.

Wielką Brytanię czeka poważny kryzys energetyczny?

W wyniku wzrostu hurtowych cen gazu szczególnie mocno ucierpiała Wielka Brytania, gdzie ostatnio wycofało się rynku sześć firm energetycznych. Robert Buckley z Cornwall Insigh wskazał w rozmowie z CNBC, że wpływ na ten stan rzeczy mają między innymi silna konkurencją dotycząca dostaw gazu pomiędzy Europą i Azją, przestoje w amerykańskich zakładach oraz zaostrzenie unijnych przepisów związanych z emisją CO2.

Ponieważ brytyjscy dostawcy kupują jednak zapasy z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem, natychmiastowa zmiana taryf zaplanowana na październik nie będzie uwzględniać niedawnego wzrostu. Jak donosi BBC, kolejna podwyżka zaplanowana jest na kwiecień. Wydaje się więc mało prawdopodobne, aby wzrost cen wpłynął na konsumentów podczas tegorocznej zimy. Brytyjski rząd ma jednocześnie nadzieję, że do kwietnia ceny gazu spadną.

Klientów chronią ustalone odgórnie maksymalne pułapy cen. Powoduje to jednak, że dostawcy nie mogą przenieść części wyższych kosztów hurtowych na odbiorców energii. W efekcie część mniejszych firm musi zakończyć swoją działalność, ponieważ staje się ona nierentowna.

Zdaniem Jonathana Brearley’a, szefa urzędu regulacji energetyki (Ofgem) sytuacja doprowadzi do kolejnych bankructw oraz będzie z czasem coraz bardziej wpływać na portfele klientów. "Proszę spojrzeć na zmiany cen gazu. To naprawdę coś, czego chyba jeszcze nie widzieliśmy w takim tempie. Spodziewamy się, że dotknie to dużą liczbę klientów, widzimy już setki tysięcy odczuwających to klientów, ale ta liczba może być znacznie wyższa. Bardzo trudno jest mi wskazać dokładną liczbę" – powiedział Brearley, cytowany przez Polską Agencję Prasową.

Źródło: Gadzetomania.pl