Wrocławscy strażnicy miejscy otrzymali hulajnogi. To pierwszy taki oddział w Polsce

Darowiznę przekazała firma Auto Group Polska, promując w ten sposób ideę elektromobilności. Przedstawiciele miasta chwalą się, że dzięki wyposażeniu strażników w hulajnogi elektryczne Audi oraz rowery Škoda, Wrocław będzie dysponował pierwszym tego rodzaju oddziałem w kraju. Wpisuje się to w długofalową strategię przekształcania stolicy Dolnego Śląska w Smart City.

"Straż Miejska Wrocławia otrzymała piękny prezent z okazji swojego jubileuszu, mianowicie supernowoczesny sprzęt w postaci dwóch rowerów i dwóch hulajnóg. Będziemy mieli do dyspozycji łącznie osiem rowerów, które zostaną wykorzystane przez nasze patrole uliczne, patrolujące miejsca zielone, parki oraz miejsca, gdzie rowerzyści najczęściej skarżą się na naruszenia przepisów ruchu drogowego. Jako pierwsi w Polsce mamy dwie elektryczne hulajnogi, które będą wykorzystane do patrolowanie takich terenów jak Wały Nadodrzańskie oraz Bulwary. Jest to nowoczesny sprzęt, który wprowadza nas w nową rzeczywistość" – komentuje sprawę rzecznik wrocławskiej Straży, Sławomir Chełchowski.

Wtóruje mu zastępca komendanta, Waldemar Forysiak: "Pracownicy Straży Miejskiej, którzy na co dzień czuwają nad bezpieczeństwem mieszkańców, muszą dysponować nowoczesnym sprzętem, który zapewni im możliwość szybkiego przemieszczania w ciasnych staromiejskich uliczkach. Obecność patroli poruszających się hulajnogami elektrycznymi ma działać także prewencyjnie na innych użytkowników tych pojazdów".

Warto dodać, że wrocławska Straż stale próbuje nadążać za nowinkami. Na wyposażeniu jednostki znajdują się m.in. cztery drony, które służyły funkcjonariuszom zarówno do walki ze smogiem, jak również pomagały kontrolować przestrzeganie ograniczeń związanych z COVID-19.

