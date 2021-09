Biedronka oferuje tanią elektronikę. Ta latarka przyda się każdemu

Biedronka to jedna z największych sieci supermarketów w Polsce. Jej główną zaletą dla wielu klientów są bardzo przystępne ceny produktów o niezłej jakości. W sklepach Biedronki regularnie organizowane są różne promocje na sprzęty specjalne. Często są to narzędzia warsztatowe lub tania elektronika.

W najnowszej gazetce pojawiła się propozycja bardzo funkcjonalnej akumulatorowej latarki warsztatowej. To urządzenie marki lethe prawdopodobnie zaspokoi potrzeby większości majsterkowiczów. Posiada źródła światła LED o mocy 5 i 10 W. Możliwe jest powieszenie jej na obrotowym haku lub wykorzystanie magnesu w podstawie oraz z tyłu korpusu, a do tego cechuje się dość wysoką odpornością na wodę i pył — jej stopień ochrony to IP54.

Latarka lethe z funkcją powerbanku dostępna od 27 września 2021 (Biedronka)

Co ważne, latarkę ładuje się korzystając ze stacji dokującej lub przewodu USB, a samo urządzenie może pełnić również funkcję powerbanku, co sprawia, że jest faktycznie godne uwagi.



Latarka posiada dwa źródła światła — punktowe, świecące na biało, oraz główne, które może świecić na biało lub czerwono. Za urządzenie zapłacić trzeba 79,90, lecz biorąc pod uwagę funkcjonalność latarki, może być to wydatek, który warto ponieść.

Źródło: Biedronka